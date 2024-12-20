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好市多新上架童年經典甜品低糖版 網友激推：直接扛一箱回家

聯合新聞網／ 綜合報導
近期，民眾發現好市多上架一款低糖版「八寶粥」，順間勾起童年回憶。圖／聯合報系資料照
近期，民眾發現好市多上架一款低糖版「八寶粥」，順間勾起童年回憶。圖／聯合報系資料照

知名美式賣場好市多主打量大、低價，成為不少民眾採買日用品最佳選擇，近日，有網友發現店家上架一款低糖版「八寶粥」，順間勾起童年回憶，還有網友直接扛了一箱回家。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示自己和家人到好市多採買，發現賣場居然推出新的低糖版「八寶粥」，讓她回想起美好的童年，「想說好久沒吃了，小時候很喜歡，長大就比較不想吃太甜，可是現在一吃感覺又重新愛上那種甜而不膩的味道惹」。

貼文曝光後引發網友共鳴，紛紛留言大讚八寶粥很好吃，「吃起來跟以前的八寶粥味道差不多欸～但確實沒那麼甜了，還是保留了自然的甜味，感覺不會有負擔，可以繼續品嚐記憶中的味道」、「我好愛吃」、「居然有出新品低糖配方⋯馬上扛一箱回家當宵夜」、「我有買！真的感覺比較不甜ㄟ」。

也有網友分享自己獨特的創意吃法，「八寶粥加上好市多的牛奶，絕配」、「我都煮好湯圓＋八寶粥！」、「冷凍起來吃，用湯匙挖，也很美味」、「想吃蜜豆剉冰時加這個」、「要加芝麻湯圓，有空搞的還能加綠豆蒜」、「加一盒嫩豆腐下去有點像外面賣的八寶豆花，也比較不甜」。

Costco 好市多 泰山八寶粥

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