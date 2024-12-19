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日本新飲品主打「台灣人氣甜點變飲料」 她一看傻眼：是不是在騙

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一款新飲品主打「將台灣人氣甜點變成飲料」，日語教師周若珍看到後不禁直呼，「他是不是在騙日本人」。示意圖／ingimage圖／pakutaso
最近有一款新飲品主打「將台灣人氣甜點變成飲料」，日語教師周若珍看到後不禁直呼，「他是不是在騙日本人」。示意圖／ingimage圖／pakutaso

台灣不少美食受到日本喜愛，像是珍珠奶茶、雞排、小籠包等，有些甚至被日本改良為日式版本。不過，最近有一款新飲品主打「將台灣人氣甜點變成飲料」，日語教師周若珍看到後不禁直呼，「他是不是在騙日本人」。

日語教師周若珍在臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」分享，他在日本超市看到一款新飲品「莓豆花烏龍」，含稅138日幣（新台幣約28元），從12月9日開始販售到1月9日，為期一個月。

由 @isabellathatgirll 發佈
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滿滿的飲料旁邊的宣傳板寫著，「新上市！自然的甜味散發出來」，紅紅的大字寫著，「台灣人氣甜點變成飲料」，底下還標記「草莓的酸甜味非常相配」。她一看不禁直呼，「他是不是在騙日本人」、「這跟豆花在物理上就完全不是同一種型態吧！」、「台灣的豆花並沒有草莓口味！」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「賣三色布丁的地方，草莓布丁口味倒是有賣」、「比台灣拉麵還詐騙」、「豆花不是這種型態也就算了，是有哪個台灣人會把豆花跟烏龍還有草莓這三種東西湊在一起？！」、「他其實是騙台灣人喝喝看」、「你用便利貼寫うそ，貼在那個牌子上」、「伊藤園的商譽去哪裡了？」。

有網友則表示，「彼此彼此，台灣更多『日本人氣No.1』」、「還好吧，超商不也一堆標榜英國法國義大利口味的商品，結果當地人來台才說這什麼奇怪的黑暗料理」、「所以『台灣』在日本已經變成銷售密碼了？」、「跟韓國不生產香蕉，卻一堆香蕉牛奶一樣啊…」、「是，不過台灣也很常有台式日本食物，日本人也會很困惑吧」。

伊藤園官網的產品介紹寫著，「繼杏仁烏龍之後第二彈是莓豆花烏龍」。靈感來自台灣傳統甜點「豆花」，有如豆漿般柔和柔滑的質感，兼具草莓的甜味和烏龍茶的清爽口感的新型「可以喝的甜點」，裡面還包含草莓果肉。可以同時享受甜點的甜味和茶的樂趣及美味。

日本集運「Newatever日本空運集運物流」開箱分享，「茶香味幾乎沒有，煉乳香甜滿滿的，入口餘韻有豆乳香氣，小朋友一定很愛，整體感覺很像是…草莓牛奶」。

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