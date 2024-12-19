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殺到骨折！好市多羽絨衣特價300元婆媽嗨搶 網眼尖揪便宜關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。好市多／提供
好市多示意圖。好市多／提供

美式賣場好市多Costco）商品眾多且物美價廉，深受民眾喜愛。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她指出，好市多的羽絨衣正在促銷特價，一件羽絨外套降到僅需350元，真的超級划算！讓她忍住發文分享。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「這價格，好誘人！」

原PO透露，她昨天下午去北投好市多，發現賣場羽絨衣都在促銷特價了，她趕緊發訊息告訴朋友，結果朋友們也一起團了好多件。

原PO開心分享，她總供選購了5件外套，照片中第一件白色跟綠色的外套，現場雖標價600元，但結帳時發現又降價250元，等於一件羽絨外套才350元，讓她覺得超級划算，還有New Balance白色羽絨背心也才300元，於是幫兒子也挑選了一件。原PO表示「這個價格，穿兩年都值得，台灣的天氣也沒多冷，這件就夠了」。

照片曝光後，立刻掀起網友們躁動，紛紛留言「哇！好便宜哦」、「NB的300好誘人」、「前兩天也看到，特別划算」、「好誇張的價格」、「看來要去看看了」、「不知道桃園南崁有沒有」、「我還在黑五特價的時候買，結果還是買貴了」、「今天才在中和看NB背心是999」、「我上次買，我記得破千欸」。

價格太便宜的關係，惹網友質疑「是鴨絨不是鵝絨，壓扁了以後就不保暖了」、「300元的背心是能多暖，吃一頓火鍋都590了，會暖應該是外面的poly材質」、「便宜因為是鴨絨，不是鵝絨，就算是絨也是有分等級跟填充量，有梗的絨更便宜，這不會給太好的絨」，但有人覺得「雖然是鴨絨，但300可以」。

有同樣購買這款的網友分享自身經驗，指出「有買一件NB的，穿了全身都毛屑，會掉毛」、「只要不要紫色跟桃紅色的羽絨都好」、「加減穿，350元沒什麼好挑得了，還在那邊分等級的人，會不會要求太多」。

不過，也有網友表示「但這種顏色也是很阿北」、「外型買不下去」、「不好才會特價，賣不好是有原因的」。

Costco 好市多 羽絨外套 羽絨衣

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