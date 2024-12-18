好市多上架SK-II青春露「與專櫃價差一倍」 內行人揭差別真相

美式賣場好市多（Costco）販售知名專櫃化妝品SK-II青春露330ml版本，售價為4999元，有會員好奇這個價格跟百貨專櫃相比，「幾乎貴了差不多一倍」，因此想知道品質是不是跟專櫃販售的一樣，引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「Costco的SK-II 330ml的青春露是4999，但百貨專櫃的幾乎貴了差不多一倍了，請問有買過的人，它的品質是不是跟專櫃貨一樣的呢？」

對此，不少網友紛紛解答，「不同批貨商去批貨的概念而已呀！都一樣啦！」、「好市多不敢亂來的，被抓到會賠很大，放心買」、「買了三年，用起來跟從日本專櫃帶回來的差不多」、「我買好市多用起來的感覺跟專櫃一樣」、「品質一樣，之前幾年黑五還買過3500左右的」、「好市多應該不會出現高仿冒品，大罐小罐問題而已」。

另外有網友透露，「（好市多）好多年前就是這個價啊！看到4999覺得感動，馬上拿一瓶！」、「Momo有時候品牌日也是這個價格，還送很多贈品，請務必在官方直營購買」、「Momo雙11會有4777，平時也偶爾會4877的活動」、「7-11預購時還有3999的」。

有內行人分析，專櫃之所以把價格訂很高，是因為「可以賺很大，有些客戶就會擔心是不是假的，然後堅持跑到櫃上買，雙贏」、「專櫃就是專門賣很貴」、「專櫃有櫃費+百貨公司抽成，全部賣原價才能平衡」、「專櫃多了租金、小姐」、「專櫃這樣類型的商品，感覺是在幫忙分攤廣告、上架、包裝、運送的錢，廣告打得不小，還可以請得起專櫃小姐」。