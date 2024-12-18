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超商微波水餃很雷？這款表現超出他預期 網指出「美味的關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己第一次吃超商的微波水餃，沒想到居然很好吃。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己第一次吃超商的微波水餃，沒想到居然很好吃。圖／ingimage

超商的微波食品，有時也能帶給人驚喜。近日有網友發文，表示自己第一次吃超商的微波水餃，沒想到居然很好吃。

原PO在Dcard發文，表示最近有朋友約他在超商講保險，由於對方沒吃晚餐，就買了一盒及第的豬肉熟水餃，還幫原PO多拿了一份。

本來原PO還在想著如何拒絕，因為他認為水餃就是要現煮，並預期微波水餃「會像放到隔餐的水餃」，應該很雷，沒想到吃起來還不錯。

這也讓原PO想起超商的珍珠，本以為很雷，結果熱熱的黑糖珍珠撞奶「挺得我心」，他也詢問網友有沒有其他值得推薦的微波食品。

文章引來許多網友留言，表示這款水餃真的好吃，「我覺得這個很好吃，吃了快二十年了，但真的好貴」、「這個真的很好吃，以前午餐幾乎天天吃」、「及第好吃！皮會不會爛，餡的味道跟口感都還不錯」。

也有網友表示及第微波水餃的精隨是裡面的醬油包，「好吃的精髓，裡面的醬油」、「重點是那包醬油，真的很希望可以買到」、「我只能說這種水餃本體是醬，但是不知道哪裡能買到味道一樣的」、「我只想求那裡面的龜甲萬醬油包，醬油麻油香，超愛」、「它跟超市的龜甲萬不一樣，這水餃裡面的特別香」。

還有網友推薦自己喜歡的微波食品，「超推大阪王將的爆汁餡餅，黑色包裝的， 他們有出煎餃跟餡餅，一定要買餡餅，好吃很多，真的爆汁」、「7-11還有御料小館，袋裝的那種在冰櫃，有出鍋貼和水餃也不錯吃喔」、「微波一袋的一口餡餅！但要看運氣，運氣好的話裡面的湯汁都還在，外面皮又香又脆，真的超好吃」。

Dcard 水餃 超商

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