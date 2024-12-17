全聯買洋芋片送1神器！他大讚「方便不沾手」 兩派網友掀論戰

全聯福利中心因時常提供促銷組合，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯發現一款洋芋片袋裝版，裡面還附贈「不沾手夾子」，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯的時候，無意間發現一款洋芋片袋裝版，竟然有附贈「不沾手」的洋芋片夾，讓他大讚可愛又實用，直言「用夾子吃洋芋片，也不會吃的滿手都是」。

貼文一出後，多數人都不看好，「夾子太短，筷子比較好用」、「有買，但塑膠總是感覺洗不乾淨，後來還是用免洗筷」、「但是要洗夾子，我有買過，後來都用竹筷」、「筷子就很好用，烤肉夾也不錯，又長不沾手」、「有點小廢，碎片還是要用倒的」、「我還是用筷子習慣」。

也有部分網友認為吃洋芋片就是要用手，「我不行，拜託請將『吃洋芋片一定要用手』納入憲法」、「我還是覺得用手吃起來比較有吃零食的感覺」、「蛤？吃零食還怕手髒嗎？那吃炸雞、披薩咧？還不是照樣用手拿著才覺得好吃」。