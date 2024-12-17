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比貓咪換毛期還厲害…他抱怨好市多毛毯「超誇張掉毛」 網群呼籲：要先下水

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 好市多／提供
好市多示意圖。 好市多／提供

美式賣場好市多Costco）商品物美價廉，深受民眾喜愛。但有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，在中壢店購買了兩條毛毯，結果「超誇張的掉毛」，害老婆小孩搞得一身都是毛，打算拿去退貨。照片曝光，引發網友熱議，紛紛提醒：「要先洗過再蓋。」

原PO透露，他日前在好市多的中壢店，購買了兩條雙人印花舒適毯，一條售價689元。毛毯摸起來細膩順滑柔軟舒適，感覺蓬鬆保暖，原想天氣冷要讓老婆小孩一人一條蓋著舒服看電視用，結果那知，那兩條毛毯像是換毛期的貓犬般「超誇張的掉毛」，搞得需要拿吸塵器才能將他們身上的毛吸乾淨，這樣的品質讓他難以接受，打算拿去退貨。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「毯子毛巾棉被類，都要先過水才會比較好吧」、「毯子、棉被、毛巾、衣服類，買回家都一定要先過水洗過在蓋，工廠出貨多少都會有棉絮，洗過就好了，這組毯子我家每人都有2條，1條洗，1條蓋，超暖和的」、「應該洗過再蓋，就不會了，我蓋很多年了，沒什麼掉毛的感覺」。

此外，也有同樣購買這款的網友分享自身經驗，指出「我也有帶一件回家，完全沒有掉毛，小孩超級喜歡」、「我N年前買過（深藍X1、土色X1）深藍每次洗每次掉毛，土色的完全沒掉毛」、「昨天才帶回一件」、「之前買過一件，洗了N次後才沒掉毛」。

不過，也有不少網友回應「這件洗過就不會掉毛，另一款掉到厭世（已退）」、「以前也買過好市多的一條毯子，每次蓋完，也是全身黏滿了毛，比我家貓咪換毛期還厲害」。

FRAICHE MAISON 雙人印花舒適毯。 圖擷自今購百科
FRAICHE MAISON 雙人印花舒適毯。 圖擷自今購百科

Costco 中壢 好市多 毛毯

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