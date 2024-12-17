超傻眼！新買的好市多「獨家商品」在店內差點慘遭A走 一動作找回來

美式賣場好市多（Costco）有販售一些賣場獨家商品，深受民眾喜愛。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，她自備新購買的保冰袋去好市多購物，結果推車遭推走且保冰袋還被翻開，讓她覺得傻眼，於是發文提醒大家「記得新袋子要做記號」。照片曝光，引發網友熱議。

原PO透露，她上週買了一個好市多獨家販售的立體保溫保冷購物袋，因臨時要去好市多購物，心想如果不做個記號，結帳人員會不會誤會或者被人拿走呢？於是出門前就隨手拿女兒的小印章，在保冷袋的標籤及手把處蓋個章以便辨識。

結果，當她跟老公把購物車放在一旁，忙著挑選物品時，一回頭購物車瞬間就不見了！讓他們很傻眼，還好事先有在保冰袋上蓋章作記號，才能快速地找回來。於是原PO在貼文的最後用Hashtag的方式寫道「記得新袋子要做記號」、「我決定回家在袋子上劃一朵花」。

貼文曝光後，引來網友熱議，紛紛表示「我的就被A走了啊，氣到現在」、「傻眼欸，一個袋子也要拿」、「有些人出門不帶腦，放空逛街推錯車都不知道」，有網友給出實用建議，指出「要做記號」、「在上面畫圖，還沒被A走過」、「我拿簽字筆在上面寫大大的名字」、「真的會被拿走，要寫好寫滿袋子」。

此外，也有同樣被誤拿的網友分享自身經驗，回應「我也在好市多被偷過保冰購物袋，而且還是第一次使用，就被偷」、「不要懷疑袋子被拿的機率非常的大，我跟先生之前只是背對著挑肉品而已，保冰袋就在短短的不到1分鐘內就拿走了」。

不過，也有網友理性分析，指出「應該只是推錯車吧！我也推錯別人的車一次，真的也只能棄車，盡量還回推錯的地方，因為也不知道從哪裡推錯的，就只能提醒自己下次推車時要注意看一下車子裡面的內容，然後對原車主人很抱歉」。