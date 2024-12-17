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好市多小確幸沒了？他買咖啡沒收到小餅乾 店員曝：現在都不附了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多所賣的咖啡，以往都會附贈甜點，如今疑似取消。 圖／讀者提供
美式賣場好市多所賣的咖啡，以往都會附贈甜點，如今疑似取消。 圖／讀者提供

美式賣場好市多熟食區方便快速，尤其在購買咖啡時還會贈送餅乾，深受不少人喜愛。不過有顧客發現，這項小確幸已默默消失，在台南店買咖啡「都沒有附餅乾了」，讓他相當悲傷，不知道是短期未供應，還是福利就此消失了。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」傷心發文，表示自己昨天（16日）早上到好市多台南店買咖啡，竟被店員告知「我們現在都沒有附餅乾了」，他細數咖啡附贈的甜點，從小蛋糕、磅蛋糕、檸檬蛋糕到前陣子的杏仁瓦片，憂心此項福利該不會從此就取消了。

許多人也出聲表示其實已經好一陣子沒送餅乾了，「我星期天去大順店買也沒有送，第一次買以為會有」、「黑五的時候就沒有了」、「11月買咖啡，就沒有小禮物了」、「我上次買沒給還以為是店員沒給到，原來是沒了！那以後不用買了」、「前幾週去也沒了」、「前陣子就沒送了，說公司還在研議新方案，等的時候確定才知道方案內容是什麼，杏仁瓦片好吃，好吃到開始成為去Costco固定購買清單」、「餅乾真的很好吃欸，敲碗可以單買」、「餅乾很好吃的說！可以去寫顧客意見，請他們恢復嗎」。

也有人抱怨好市多咖啡走味，「沒有小確幸咖啡也變淡了」、「而且覺得咖啡變淡」、「咖啡沒有比較便宜，連點心都沒了…」、「拿鐵淡到我以為點的是美式」、「一直以來，我都跟自己說付錢是買那片蛋糕而附送一杯dirty water而已」。

咖啡 好市多 甜點

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