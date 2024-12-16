邪惡減半！全聯這款奶酥抹醬「不死甜」 粉絲激推：回購好幾次了

全聯商品琳瑯滿目，吸引不少粉絲。近日一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，賣場裡一款奶酥抹醬「不死甜、很好吃」，令人垂涎三尺。貼文曝光後，也引發留言區熱烈討論。

女網友貼出照片，曬出在家烤吐司的照片，只見吐司抹上了濃濃一層奶酥抹醬，烤得金黃焦脆。據了解，這款奶酥抹醬是新玉園的，美味的口感，過去也曾一度掀起討論。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這款好吃，回購好幾次了」、「已經回購第二瓶了」、「還有另一款椰子奶酥也很好吃」、「好吃但很邪惡」、「這款真的好吃又平價」、「每天早餐烤兩片全麥吐司，其中一片一定要抹奶酥口味」。

不過也有網友提醒，這款奶酥醬冰過會變硬，建議放常溫保存，挖的時候先確認器具是乾的，「下好離手因為只能挖一次」，儘速食用完畢，就不怕發霉。