帶小孩逛好市多 畫單員1動作讓她大讚「有才又貼心」

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期到好市多消費，要離場時畫單員正在核對購買清單，發現他們買了一個「酷洛米背包」，便做了1件事，讓女兒相當開心！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買日用品，離場時給畫單員核對購買清單，此時社交力十足的女兒主動詢問對方「吃飽了沒？」，沒想到店員覺得女兒很可愛，又發現有買「庫洛米包包」，便隨手在清單上畫了庫洛米給女兒，讓她大讚「好市多的員工也太有才華了吧！」。

貼文一出後，多數網友都表示「店員真的有才華」、「好貼心的店員啊！」、我女兒也都很期待店員幫她畫畫」、「很少遇到這麼認真畫的耶，我們家孩子每次去逛也都很期待，會得到什麼圖片」、「也太強了吧，連這也能畫」、「被Costco耽誤的小畫家」、「畫得真好，沒有敷衍小孩」、「幾乎是完美還原耶，這店員也太強了吧」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我老公去新莊店，店員也會幫他畫耶」、「推薦北投店的員工很會畫，哈哈」、「中和店都畫棒棒糖，上次去遇到的那位沒有畫棒棒糖，兒子心情超失落」、「上次去新莊店遇到一個男店員，幫女兒畫了貓咪，結果拿反了變成蝴蝶，她還很大聲地說：『媽咪你看是蝴蝶欸！』，然後男店員臉歪了，我猜他之後應該會改畫棒棒糖就好」。