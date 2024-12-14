快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

帶小孩逛好市多 畫單員1動作讓她大讚「有才又貼心」

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，好市多／提供
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，好市多／提供

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期到好市多消費，要離場時畫單員正在核對購買清單，發現他們買了一個「酷洛米背包」，便做了1件事，讓女兒相當開心！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買日用品，離場時給畫單員核對購買清單，此時社交力十足的女兒主動詢問對方「吃飽了沒？」，沒想到店員覺得女兒很可愛，又發現有買「庫洛米包包」，便隨手在清單上畫了庫洛米給女兒，讓她大讚「好市多的員工也太有才華了吧！」。

貼文一出後，多數網友都表示「店員真的有才華」、「好貼心的店員啊！」、我女兒也都很期待店員幫她畫畫」、「很少遇到這麼認真畫的耶，我們家孩子每次去逛也都很期待，會得到什麼圖片」、「也太強了吧，連這也能畫」、「被Costco耽誤的小畫家」、「畫得真好，沒有敷衍小孩」、「幾乎是完美還原耶，這店員也太強了吧」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我老公去新莊店，店員也會幫他畫耶」、「推薦北投店的員工很會畫，哈哈」、「中和店都畫棒棒糖，上次去遇到的那位沒有畫棒棒糖，兒子心情超失落」、「上次去新莊店遇到一個男店員，幫女兒畫了貓咪，結果拿反了變成蝴蝶，她還很大聲地說：『媽咪你看是蝴蝶欸！』，然後男店員臉歪了，我猜他之後應該會改畫棒棒糖就好」。

好市多 店員

延伸閱讀

好市多特價1款熱門洗碗精！婆媽大讚很划算：好清潔又不傷手

好市多1食用油價格翻倍漲！老饕曝替代品：更健康

好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

好市多1款冷凍食品挨酸「免費也不要」 兩派網友掀論戰

相關新聞

帶小孩逛好市多 畫單員1動作讓她大讚「有才又貼心」

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期到好市多消費，要離場時畫單員正在核對購買清單，發現他們買了一個「酷洛米背包」，便做了1件事，讓女兒相當開心！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多特價1款熱門洗碗精！婆媽大讚很划算：好清潔又不傷手

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款洗碗精正在特價，大讚再油膩的碗盤都可以清潔乾淨，不殘留味道、也不傷手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯哪款水餃最好吃？婆媽點名它：餡料紮實多汁

水餃煮起來方便又快速，是不少人解決一餐的好選擇。對此，一名網友分享，近日逛全聯時想購買冷凍水餃，不過品牌眾多，不清楚哪牌比較好吃？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯福利餐盒物超所值 網友曝：「兩時間點」購買更便宜

全聯福利中心是不少民眾採買生活用品的好選擇，不僅商品內容多樣化，偶爾在晚間還會推出即期食品打折的優惠，近日，有網友在全聯看到一款福利餐盒，主菜雞排不僅與餐盒一樣大塊，價格還非常便宜，他嘗試後大讚：「我很驚訝！非常好吃。」

買好市多野生紅鮭送「煙燻高蛋白」！他驚恐抱怨 反遭吐嘈：沒吃過鮭魚？

美式賣場好市多（Costco）生鮮水產物美價廉，深受民眾喜愛。不過有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示日前在好市多購買了一包煙燻野生紅鮭魚，打開驚見魚肉中夾帶小蟲，讓他覺得太扯了！照片曝光，立刻引發熱議，網友反吐嘈：「第一次吃鮭魚？」

踩到雷？她嫌好市多蘋果醋超酸無味 內行曝私房食譜：超好用

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己近日購入了一組三入的蘋果醋，沒想到不僅沒有蘋果味還超級酸，很煎熬的喝完一瓶，想問有沒有內行人建議怎麼使用剩下兩瓶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。