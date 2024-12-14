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全聯哪款水餃最好吃？婆媽點名它：餡料紮實多汁

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照

水餃煮起來方便又快速，是不少人解決一餐的好選擇。對此，一名網友分享，近日逛全聯時想購買冷凍水餃，不過品牌眾多，不清楚哪牌比較好吃？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯想購買冷凍水餃，但冷凍櫃裡品牌眾多，好奇向大家發問「全聯哪一種水餃好吃？」。

貼文一出後，最多網友推薦老字號的「及第水餃」，紛紛表示「及第韭菜真的好吃」、「及第韭菜水餃，餡料紮實多汁，重點還便宜」、「我個人認為及第水餃最好吃，每次颱風天去買水餃，及第的一定賣光光」、「及第手工捏花高麗菜口味！一生推」、「統一及第水餃」、「及第，一定要買手工的！」、「及第瓜仔肉水餃」。

此外，也有其他網友推薦自己的愛牌，指出「大阪王將水餃很好吃！吃過就回不去了」、「灣仔碼頭韭黃鮮蝦水餃」、「只有我覺得標哥的水餃最好吃嗎，回購N次了」、「東門興記，比較貴但大顆好吃」、「小王煮瓜」、「八方雲集」。

全聯 水餃

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