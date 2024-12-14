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好市多特價1款熱門洗碗精！婆媽大讚很划算：好清潔又不傷手

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，美聯社
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。資料照，美聯社

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款洗碗精正在特價，大讚再油膩的碗盤都可以清潔乾淨，不殘留味道、也不傷手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多發現一款洗碗精有折扣活動，分享家中喜歡吃煎魚、滷肉這些重口味但油膩的食物，但這款洗碗精都能輕鬆清潔油膩碗盤，洗起來不傷手、也不會殘留味道，連小朋友都可以使用，目前4入折價80元，現在售價僅319元。

貼文一出後，多數網友都表示「清潔力還不錯唷，洗碗沒用完的會來拿洗洗碗槽，效果不錯」、「我也喜歡這個，覺得好用又不咬手，準備去多搬幾組了」、「洗碗洗抹布都好用」、「利用柚子皮、橘子皮做酵素，超好用」、「家裡一直用這個牌子，去油效果好，洗完碗手也不會乾乾的」、「天然健康安心的好物之一，大推」、「「成分溫和比較敢吩咐小孩子去洗碗」。

除了洗油膩碗盤外，也有部分網友分享其他用法，指出「我們家都用這組，洗碗筷、洗奶瓶，一瓶搞定」、「還可以清洗蔬果！買的時候還特別的詢問小姐，她說可以」、「非常的好用，而且有時候手太油直接拿來當洗手乳，我會拿來洗藍莓、葡萄、南瓜，這些需要吃到皮的食材」。

好市多 洗碗精

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