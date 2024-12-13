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全聯福利餐盒物超所值 網友曝：「兩時間點」購買更便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在全聯看到一款福利餐盒，主菜雞排不僅與餐盒一樣大塊，價格還非常便宜。示意圖／ingimage
有網友在全聯看到一款福利餐盒，主菜雞排不僅與餐盒一樣大塊，價格還非常便宜。示意圖／ingimage

全聯福利中心是不少民眾採買生活用品的好選擇，不僅商品內容多樣化，偶爾在晚間還會推出即期食品打折的優惠，近日，有網友在全聯看到一款福利餐盒，主菜雞排不僅與餐盒一樣大塊，價格還非常便宜，他嘗試後大讚：「我很驚訝！非常好吃。」

一名網友在Threads上分享全聯一款「福利餐盒」，驚訝表示「全聯的福利便當真的不要太誇張，一塊雞肉230克加飯菜給我收60？」影片中主菜雞排厚實，且幾乎與餐盒一樣大塊，另還附有兩樣青菜、一塊南瓜，價格更是只要60元。

畫面曝光後逾30萬次瀏覽，有網友表示超難買，「我們那邊的全聯3點進貨，一定有一個人在那邊定點蹲，店員補完貨直接把非油炸雞胸掃掉」、「常常五點多去買就已經賣光光了」、「下午1點或是晚上7點更便宜」、「我去的時候大家沒有在排隊，那個手堪比週年慶搶福袋」。

也有吃過的網友認為便當整體有待加強，「偶爾吃吃還好，鈉含量其實不低，大約1600左右」、「全聯只有肉好吃，配菜真的爛，可以買楓康（超市）59元有兩款，排骨跟雞腿配菜很棒」、「外面的裹粉拔乾淨剩150克，我秤過」、「不好吃也不難吃，是學生或經濟不富裕的人的福音」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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便當 全聯

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