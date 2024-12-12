買好市多野生紅鮭送「煙燻高蛋白」！他驚恐抱怨 反遭吐嘈：沒吃過鮭魚？

美式賣場好市多（Costco）生鮮水產物美價廉，深受民眾喜愛。不過有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示日前在好市多購買了一包煙燻野生紅鮭魚，打開驚見魚肉中夾帶小蟲，讓他覺得太扯了！照片曝光，立刻引發熱議，網友反吐嘈：「第一次吃鮭魚？」

原PO透露，他日前在好市多內湖店選購了一包科克蘭煙燻野生紅鮭魚，金額949元。當他回家打開正要食用時，驚見鮭魚肉片中藏有一條小蟲，讓他驚嚇不已，立馬拍照上傳提醒大家「這個牌子的煙燻鮭魚不能買」，並希望好市多相關單位看到能及時下架該商品。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這很正常現象，不用大驚小怪，平常吃的生魚片數量是這個好幾萬倍，只是這次讓你看到而已」、「深海魚本來就很多蟲啊，這不是常識？而且這是野生鮭魚」、「因為他是野生鮭魚呀，豬肉也是有寄生蟲，煮熟了就沒關係了，不然你就買養殖鮭魚呀」、「就說了野生啊，難道打碎了給你嗎，熟了不影響」。

此外，還有不少網友回應「魚有蟲很正常，所以要煮熟」、「本來就有蟲，但是已經在低溫環境下殺死了，第一次吃鮭魚？」、「這款前陣子在美國被召回，而且如果你看到蟲不敢吃，其實拿去退就好」、「退貨去吧，這是你的權利」。

也有不少網友開玩笑說道「那是送的，免費」、「煙燻高蛋白」、「哇靠，果然野生在欉紅的鮭魚」、「可以拿去釣魚 」、「蛋白質，鮭魚是優質的，蟲也應該是」。

不過，還是有網友覺得「哇！真的很誇張呀」、「太恐怖了」、「太噁心了」、「嚇死人了」、「連蟲也是野生的」。