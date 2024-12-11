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踩到雷？她嫌好市多蘋果醋超酸無味 內行曝私房食譜：超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果醋又淡又酸？內行網友推薦使用秘方。 示意圖／ingimage
蘋果醋又淡又酸？內行網友推薦使用秘方。 示意圖／ingimage

一名女網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己近日購入了一組三入的蘋果醋，沒想到不僅沒有蘋果味還超級酸，很煎熬的喝完一瓶，想問有沒有內行人建議怎麼使用剩下兩瓶。

原PO表示，因為沒蘋果味還很酸，所以加果汁加水加茶都試過，煎熬的喝完一瓶，目前還剩兩瓶，「求廣大網友有何推薦喝法及比例」。貼文曝光後不少人熱心回覆「我是15cc蘋果醋加400cc冰水加100cc蘋果汁這樣喝，然後會拿來做泡菜和沾醬，夏天也會拿來做捕果蠅的醋杯陷阱」、「冰冰的加氣泡水滿好喝的」、「我600cc的常溫水加兩三瓶蓋稀釋，每天睡前喝一杯」、「直接兌水喝，比例約1比20，無糖無負擔」。

好市多科克蘭有機蘋果醋。 圖擷自今購百科
好市多科克蘭有機蘋果醋。 圖擷自今購百科

也有網友解釋Apple cider vinegar不是蘋果醋，而是蘋果酒(Apple cider)做成的醋，因為Apple cider vinegar經過兩次發酵，所有的果糖都已經轉成酒精，酒精又轉成醋酸，所以不會有什麼甜味，一般來說也不會像白醋那麼酸，所以適合拿來製作沙拉醬。表示這跟大家喜歡喝的果醋是完全不一樣的東西。

也有內行人表示這款蘋果醋是自己的烹飪秘方，「蘋果醋用來做醃蘿蔔，超對味不會太酸」、「拿來醃漬泡菜、壽司飯」、「我家當調味料用，吃餃子，拌涼菜、炒菜調味很好用」、「曾經實驗炒鮮香菇和薑絲，吃起來非常像薑絲炒大腸」、「不愛沙拉醬或是凱薩醬，用蘋果醋當生菜沙拉醬感覺應該不錯」。

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Costco 好市多 蘋果醋 酒精

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