快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

好市多1款冷凍食品挨酸「免費也不要」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在好市多買了一款「冷凍越式鮮蝦春捲」，沒想到嚐鮮後竟像在嚼蠟，直言「送我吃我也不要」。聯合報系資料照
一名網友分享，近日在好市多買了一款「冷凍越式鮮蝦春捲」，沒想到嚐鮮後竟像在嚼蠟，直言「送我吃我也不要」。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多買了一款「冷凍越式鮮蝦春捲」，沒想到嚐鮮後竟像在嚼蠟，直言「送我吃我也不要！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期有聽說好市多的一款「冷凍越式鮮蝦春捲」充滿負評，不信邪的她決定買一盒回家嚐鮮，覺得口感很乾澀，像在嚼臘，也吃不出任何味道，直言「就算送我吃我也不要！」。

貼文一出後，多數網友都表示「真的超級無敵難吃」、「越南春捲根本不適合冷凍，拒買謝謝」、「我沒買過，這種東西不適合冰起來，硬了就不好吃，這種東西現做現吃最好吃，我都自己做」、「你可以不吃，但一定要給你的朋友吃」、「我以為是發霉的鮭魚生魚握壽司」、「看起來就像是發霉了，一點好吃的食慾都沒有」。

不過，也有不少網友持相反意見，分享好吃的秘訣，指出「怎麼把現吃的越南春捲給冰起來了…解救方式：當火鍋料下水煮」、「我上個禮拜有買，退冰了以後，真的是不好吃，但是當天晚餐有煮火鍋，意外發現放到火鍋裡，煮大概1分鐘，用湯匙小心撈起來，不要破掉，皮變得超Q超好吃，裡面的米線沾到湯，很像在吃米粉，不難吃！」。

好市多 負評 越南

延伸閱讀

好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

好市多1食用油價格翻倍漲！老饕曝替代品：更健康

她在好市多買羊毛被！「放了1年還有臭味」…網友熱心曝解方

好市多買珍珠鮮奶茶！會員目睹「製作過程」 大嘆：早知道不買了

相關新聞

好市多1款冷凍食品挨酸「免費也不要」 兩派網友掀論戰

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多買了一款「冷凍越式鮮蝦春捲」，沒想到嚐鮮後竟像在嚼蠟，直言「送我吃我也不要！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯這款臭豆腐太正宗 網友驚呼「被生化武器攻擊」：手不能要了

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯購買一包深坑臭臭鍋，沒想到打開後竟飄出一股臭味，讓她直言...

全聯起司片怎麼挑？老饕大讚這2款「成分單純」內行人曝選購祕訣

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，因為女兒喜歡吃起司片，好奇大家有沒有推薦的品牌？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多發現2款雞塊，猶豫不決的他不知道該買哪一款？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

美式賣場好市多（Costco）美食區深受民眾喜愛，原本配料區是採「自助式」讓會員自由拿取碎洋蔥及醬料，卻經常出現貪小便宜的會員瘋狂裝袋外帶，衍生出浪費問題。後來新冠肺炎防疫考量，只好將醬料、碎洋蔥改為單包裝，由店員隨餐供應。

好市多賣快7萬元高級大衣放1處 網笑翻：感覺像歷史文物

好市多常販售各種物美價廉的商品，引發網友排隊熱潮，不過賣場也賣高價電器、音響等。日前有眼尖網友發現，好市多販售了一款名牌Burberry 的大衣，要價6萬多元，卻放在透明櫥櫃中，擺在人來人往的走道上，讓許多人吐槽，「看起來很廉價」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。