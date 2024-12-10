好市多1款冷凍食品挨酸「免費也不要」 兩派網友掀論戰

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多買了一款「冷凍越式鮮蝦春捲」，沒想到嚐鮮後竟像在嚼蠟，直言「送我吃我也不要！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期有聽說好市多的一款「冷凍越式鮮蝦春捲」充滿負評，不信邪的她決定買一盒回家嚐鮮，覺得口感很乾澀，像在嚼臘，也吃不出任何味道，直言「就算送我吃我也不要！」。

貼文一出後，多數網友都表示「真的超級無敵難吃」、「越南春捲根本不適合冷凍，拒買謝謝」、「我沒買過，這種東西不適合冰起來，硬了就不好吃，這種東西現做現吃最好吃，我都自己做」、「你可以不吃，但一定要給你的朋友吃」、「我以為是發霉的鮭魚生魚握壽司」、「看起來就像是發霉了，一點好吃的食慾都沒有」。

不過，也有不少網友持相反意見，分享好吃的秘訣，指出「怎麼把現吃的越南春捲給冰起來了…解救方式：當火鍋料下水煮」、「我上個禮拜有買，退冰了以後，真的是不好吃，但是當天晚餐有煮火鍋，意外發現放到火鍋裡，煮大概1分鐘，用湯匙小心撈起來，不要破掉，皮變得超Q超好吃，裡面的米線沾到湯，很像在吃米粉，不難吃！」。