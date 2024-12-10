全聯這款臭豆腐太正宗 網友驚呼「被生化武器攻擊」：手不能要了

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯購買一包深坑臭臭鍋，沒想到打開後竟飄出一股臭味，讓她直言「被生化武器攻擊」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，聽說全聯賣的一款「深坑臭臭鍋」非常好吃，滿懷期待的買回家，沒想到打開後飄出一股臭味，讓她驚呼「救命喔我被生化武器攻擊了嗎？洗完豆腐感覺手不能要了…」。

貼文一出後，多數網友都表示「煮完整個房子都是臭味，但真的好吃！」、「不信很臭，買了煮，整間家裡都好臭，通風很久才散去」、「很好吃，可是煮完整個房子都臭」、「我五歲兒子都會跑來廚房說他快吐了」、「聞起來很臭，可是吃起來很剛好」、「超好吃，但老公&小孩一直喊臭」。

此外，也有不少內行人推薦料理方法，指出「重點其實是整個過程要戴手套，不然會不想要手了」、「買過一次，打開包裝袋，當下決定要戴手套，開抽油煙機，開窗戶，對了，口罩也要戴上。好吃的臭豆腐，就是味道太正宗了」、「下次戴塑膠手套，這樣手應該就不臭了，只臭嘴巴…哈哈哈」。