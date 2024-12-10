全聯起司片怎麼挑？老饕大讚這2款「成分單純」內行人曝選購祕訣

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，因為女兒喜歡吃起司片，好奇大家有沒有推薦的品牌？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，因為女兒很愛吃起司片，近期在全聯打算選購起司片，回去和女兒一同享用，但因為起司片品牌眾多，不清楚哪一款比較好吃？想問一下大家的意見。

貼文一出後，最多網友推薦光泉北海道起司片和快樂牛起司片，紛紛表示「給孩子當零食吃，只推這款笑牛，不鹹不膩又香又順口，大推」、「快樂牛，成份單純又好吃」、「快樂牛好吃有點鹹鹹的，不會膩」、「快樂牛+1，難得看到成份單純的起司」、「那個北海道，成份單純、不會太鹹」、「光泉北海道那個，成分單純方便好吃」、「北海道那個，我兩個孩子從小只吃那牌的起司」。

此外，也有不少內行網友分享起司片的選購祕訣，指出「成分越簡單單純、天然最好，而且依照傳統起司做法的最好！比較喜歡丹麥、紐西蘭…等國家製造的」、「看成分表，成份越少越單純越好」、「你看它的英文名稱，如果寫的是『processed cheese food』或者有food這個字，就表示它不是純起士，而是加工食品」。