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好市多哪款雞塊最美味？老饕大讚它「酥脆外皮」：比麥當勞好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。歐新社
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。歐新社

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多發現2款雞塊，猶豫不決的他不知道該買哪一款？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多時，發現有紅龍雞塊和卜蜂雞塊，想買雞塊的他不知道該買哪一款，只聽說紅龍雞塊吃起來很像麥當勞雞塊，好奇問大家「哪一款比較好吃？」。

貼文一出後，多數網友都推薦紅龍雞塊，紛紛表示「我愛紅龍，氣炸逼油逼到有酥脆外皮會非常讚」、「紅龍公司是麥當勞主要供應商之一，但不敢把麥當勞配方弄出來賣」、「紅龍，不過跟麥當勞的還是有點差異」、「紅龍現在已經比麥當勞好吃」、「紅龍好吃」、「紅龍，全家與朋友們一致選紅龍」。

不過，也有部分網友支持卜蜂雞塊，紛紛回應「紅龍是一堆絞肉做成，卜蜂的是雞肉塊」、「我是都買卜蜂」、「卜蜂醃製味比較重」、「卜蜂比較乾，油炸剛好」、「卜蜂的黑胡椒比較鹹，但是比較不油」。

好市多 紅龍雞塊 麥當勞

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