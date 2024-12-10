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好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）示意圖。好市多／提供
美式賣場好市多（Costco）示意圖。好市多／提供

美式賣場好市多（Costco）美食區深受民眾喜愛，多年前原本配料區是採「自助式」讓會員自由拿取碎洋蔥及醬料，後來新冠肺炎防疫考量，只好將醬料、碎洋蔥改為單包裝，由店員隨餐供應。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，他表示，剛去好市多內湖店，發現熟悉的身影「自助碎洋蔥」重出江湖了！讓他興奮不已。照片一曝光，立刻引發網友熱議，更紛紛呼喊「酸黃瓜！酸黃瓜！」盼一起回歸。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「太棒了」、「要回來了嗎？雖然我自己很少用，但感覺都快變成時代的眼淚了，超懷念的」、「蛤蠣濃湯加洋蔥也是一個爽」、「回歸吧，搞不好現在的包裝成本還較高」、「我今天在高雄大順店也有看到，也有吃到」、「汐止也有」、「哇 太開心了，希望南崁店也有」、「熱狗要加滿滿的洋蔥才好吃，現在都只給二小盒碎洋蔥，多要還得看店員臉色」。

但也有不少網友擔心，表示「別啊，你一發文那些『蕭貪仔』又要出動了」、「大家要排隊擠洋蔥了」、「對歐巴桑下戰帖」、「猜猜能撐多久，那群歐巴桑的戰力」、「又可以看到貪得無厭的民眾來裝免費的洋蔥回家煮飯的奇景了」。

不過，也有網友回應「講真的，我就是有拿袋子裝的，可是我買了10份熱狗，我用自己用袋子裝真的也不過份吧？不然排隊排在我後面等我打開10份熱狗包裝再加洋蔥再包回去，應該白眼已經翻到後腳跟去了吧」、「洋蔥很便宜，沒必要道德魔人，有需要就拿」。

Costco 新冠肺炎 碎洋蔥 自助式 酸黃瓜

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