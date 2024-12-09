好市多賣快7萬元高級大衣放1處 網笑翻：感覺像歷史文物

好市多常販售各種物美價廉的商品，引發網友排隊熱潮，不過賣場也賣高價電器、音響等。日前有眼尖網友發現，好市多販售了一款名牌Burberry 的大衣，要價6萬多元，卻放在透明櫥櫃中，擺在人來人往的走道上，讓許多人吐槽，「看起來很廉價」。

一名網友在Threads發文表示，他看到好市多販售要價69,949元的大衣，四件被放在透明櫥櫃裡，引起許多人評論「感覺像歷史文物」、「要花快7萬元，我幹嘛不去專櫃買，還有漂亮櫃姐迎接，口渴也能拿瓶昂貴進口礦泉水來喝」、「說真的，如果買了一件7萬的外套，結果被一堆人拿來拿去，放在這還有可能掉地上，確實不妥」、「櫃子裡的外套要6萬9千多元？感覺很廉價」、「好好笑，這樣要試穿得找大賣場的工作人員嗎？」、「幾萬塊的衣服像百貨打折放花車上，本來就觀感不好，就算它比較便宜，但是好市多本來也不是定位成高奢精品店，隨便放花車上會讓人感覺像地攤貨」。

原PO在貼文幽默表示，「好市多被說『放得很廉價』後，就把這大衣放進櫃子了」。有眼尖網友也搜尋出，這是Burberry的大衣，官網要價9萬5千元，直呼「好市多賣7萬內，專櫃可能還買不到這個價格」；還有內行網友表示，「華泰名品城outlet一件賣2萬9千元，但不是這牌子的經典色」。

有台中的網友貼出好市多台中店的照片，這間店特別設置一個玻璃櫃，把這間昂貴風衣掛在裡面展示，讓網友大讚「這看起來吸引人多了，會致敬」，但仍有人批評「少了專櫃的裝潢跟燈光，真的沒有那個價值」、「搞得像兵馬俑」。