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全聯1款洗衣槽清潔劑超好用！婆媽驚豔：清出一堆髒汙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己每個月都會清洗衣機，近期在全聯買到一款洗衣槽清潔劑，大讚「清出一堆髒汙」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
一名網友分享，自己每個月都會清洗衣機，近期在全聯買到一款洗衣槽清潔劑，大讚「清出一堆髒汙」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

你家中的洗衣機會定期清潔嗎？一名網友分享，自己每個月都會清洗衣機，近期在全聯買到一款洗衣槽清潔劑，大讚「清出一堆髒汙」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己每個月都會清潔洗衣機，也使用過各種廠牌的洗衣槽清潔劑，近期在全聯購買「一滴淨」的洗衣槽清潔劑，因為前幾週換洗家中的床單棉被，累積不少髒污，大讚「清潔效果很有感」。

貼文一出後，不少買過的網友也大推，紛紛表示「真的好用，一試成主顧」、「我也是用這牌，超好用」、「第一次用也嚇到，原本就有在清洗衣槽，沒想到還能出現那麼多海苔，從此愛上這款」、「這個真的好用！之前買過一次」、「這個牌子真的好用，我四個月左右洗一次，一次放二包」。

不過，也有內行網友說明，用「過碳酸鈉」或「漂白水」，一樣能清潔乾淨，指出「去化工行買過碳酸鈉，效果一樣又便宜」、「偷偷告訴你，漂白水便宜又實用」、「洗衣機的說明書上有寫，用漂白水清洗就可以」、「我用了好幾款清潔劑都沒用，最後還是漂白水效果最好」。

全聯 洗衣機

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