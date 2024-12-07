好市多買珍珠鮮奶茶！會員目睹「製作過程」 大嘆：早知道不買了

美式賣場好市多(Costco)商品多樣、加上常有優惠，擁有大批愛好者。其中熟食區也是相當受到歡迎，除了經典菜單外，也常推出新品，日前開賣珍珠鮮奶茶，反應兩極化，有會員大讚CP值超高，但有人目睹了製作過程，直呼「早知道不買了。」

好市多於11月初推出了新品冰珍珠鮮奶茶，嚐鮮價為50元一杯，有會員給予正面評價，表示珍珠Q軟有彈性，鮮奶搭配紅茶的香氣，CP值很高。但也有人認為奶茶太甜了，約半糖到少糖間，珍珠很一般，不會想回購。

有網友在threads上分享心得，表示他腦波很弱，在好市多熟食區看到了珍珠鮮奶茶，好奇點了一杯，結果卻看到了店員從冰箱拿出一罐「紅色包裝的義美奶茶」倒進去杯子裡，然後再加上珍珠，直呼「早知道就不買了」。

網友對此也紛紛留言，「我昨天原本想買，幸好沒買」、「我上次也是！興高采烈的點完覺得自己是大盤子」、「昨天才買，也是目睹這一幕超傻眼，而且珍珠超硬的，幫大家滅火」、「他們的熱狗堡也是，就只是在麵包上面放熱狗，這種大型連鎖真的都欺負人」。

但也有人認為，「這不是大家都知道嗎」、「我上次買也有看到他們倒厚奶茶進去，但也很久沒喝厚奶茶了，還是不錯喝啦…」、「我覺得很好喝耶，茶味很濃，我吃的珍珠是很軟的」、「我不管，熊熊杯子很可愛」、「很多人說好喝」。