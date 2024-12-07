好市多1食用油價格翻倍漲！老饕曝替代品：更健康

好市多於11月初推出了新品冰珍珠鮮奶茶，嚐鮮價為50元一杯，有會員給予正面評價，表示珍珠Q軟有彈性，鮮奶搭配紅茶的香氣，CP值很高。但也有人認為奶茶太甜了，約半糖到少糖間，珍珠很一般，不會想回購。

2024-12-07 12:14