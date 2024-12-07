好市多1食用油價格翻倍漲！老饕曝替代品：更健康
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多賣場，發現1品牌的橄欖油價格翻倍，讓她相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場發現「科克蘭5公升橄欖油」要價1899元，3公升為1135元。原本以為自己看錯價格，結果旁邊的阿伯說「價錢早就漲了一倍了，妳不知道嗎？」。
貼文一出後，不少網友都表示「以前2瓶才600多元吧」、「早就漲了，自從漲價就沒買了」、「漲到酪梨油都比橄欖油便宜了」、「對啊，漲好久了，很久沒買了」、「橄欖油產地減產嚴重」、「橄欖歉收全球大缺貨」、「新聞有講橄欖油價格這兩年狂飆，最近回落了，之後可以再追蹤價格有沒有降價回去」。
此外，也有部分內行網友推薦替代的油品，指出「平常都要炒菜、煎肉要用耐高溫的油，比較推薦用芥花、葵花、玄米油」、「改吃苦茶油」、「我改買得意的一天日本玄米油」、「酪梨油耐高溫，比橄欖油還營養」。
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