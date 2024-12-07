她在好市多買羊毛被！「放了1年還有臭味」…網友熱心曝解方

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，去年在好市多賣場購買一款羊毛被，放了1年居然還是有消毒臭味，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，去年在好市多賣場購買一條羊毛被，打開時就發現有消毒臭味，沒想到放了1年一樣有相同的臭味，讓她崩潰直言「是什麼原因？」。

貼文一出後，不少網友都好奇「妳有拿去曬太陽嗎？羊毛被要曬太陽、通風，大概1個禮拜才會改善，妳買的產品上面說明書有寫」、「放了1年是都沒用嗎？妳是被子放在袋子裡1年嗎？還是有把被子打開來放了1年？如果是被子放袋子裡1年，那一定都還有味道，因為妳沒有打開來透氣，讓味道散去」、「放了1年才拿出來用，還是用了1年還是臭？」。

不過，也有不少網友分享自身經驗，指出「11月中使用到現在，剛開始時確實會有很濃的羊味還是消毒味道，是不覺得到臭，使用到現在已經聞不到任何味道了」、「我去年買了2件，沒什麼味道欸！蓋起來也很暖」、「我的羊毛被是潮濕了有羊騷味，曬過太陽就會好了」、「要曬啦，不然就要用烘衣機低溫烘一個小時，我的羊毛被在冬天都一個月烘一次」、「趁好天氣拿出去曬太陽，蓋了好多年沒這個問題，收納也要真空保存」。