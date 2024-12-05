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她去超商驚見專櫃保養品「下殺1.6折」太佛心 網曝真實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去家裡附近的7-11時看到一整籃專櫃保養品，更驚訝的是一瓶「只要112元」。示意圖／ingimage
有網友去家裡附近的7-11時看到一整籃專櫃保養品，更驚訝的是一瓶「只要112元」。示意圖／ingimage

超商商品種類眾多，從聯名美食、零食到生活用品都有，甚至連保養品都有販賣，是不少人生活中不可或缺的一部分。一名網友去家裡附近的7-11時看到一整籃專櫃保養品，更驚訝的是一瓶「只要112元」，令她不禁直呼，「也太佛」。

一名網友在Threads發文，她去家裡附近的7-11看到一區特價品，其中一籃全都是專櫃保養品「雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露」7ml有100入，市價72333元，現在下殺1.6折，現省61,222元只要11,111元，單售一瓶112元。她不禁直呼，「也太佛」，甚至不用跑專櫃，引起熱烈討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
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網友紛紛表示，「這店長心臟很大顆，直接墊了11111元，賣掉才能收回現金」、「7-11敘述好妥當『一瓶要112元』沒有『只』」、「天啊！想買」。

有網友解答原因，「應該都是正品，之前做7-11也會買，康是美也是很多便宜的專櫃，上面這種應該是沒有發票，團購價來的」、「這個是正版，好像跟機場免稅店差不多的東西，上他們的軟體就可以找到，也沒有比較便宜，不要被統一誆了」、「這都是團購的，沒人領拿出來賣」、「正貨，我每年都有買」。

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