上班嘴饞了…她驚見同事抱「超商炸雞桶」8支320元 網暴動：太狠了

超商商品琳瑯滿目，常常推出美味餐點及驚奇物品，最近的聖誕樹絨毛置物盒及草莓果實煉乳冰都吸引消費者瘋搶。一名網友中午驚見同事抱了一桶炸雞桶，一看發現竟然是全家出的炸雞桶，8支320元，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」發文，她星期一上班時嚷嚷著「完全不適合上班，好想吃炸雞」，沒想到中午同事就抱了一桶來吃，仔細看才發現竟然是「全家炸雞桶」，雞翅、腿排、雞腿共8支320元。她也分享味道，「吃的時候還熱熱的，味道還不錯」。

網友紛紛表示，「感覺很棒！不知道會不會遍佈全台」、「全家何時有賣炸雞啊」、「太狠了」、「別人的全家，就是不會失望？！還有炸雞桶可以吃」、「公司附近有家全家也有這項產品，但炸雞數量不多…」、「看起來很好吃」、「一隻大概40元」、「上次公司慶生訂過，出乎意料好吃又划算，之後公司只要慶生想訂炸雞都訂全家的、很方便」。

有饕客表示，目前不是所有門市都有賣炸機，可以用全家app中的「地圖趣」查看看，點外送或自取，相當方便，或打客服電話詢問。