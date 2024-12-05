快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

上班嘴饞了…她驚見同事抱「超商炸雞桶」8支320元 網暴動：太狠了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現同事買了一桶全家炸雞桶，3部位共8支320元，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友發現同事買了一桶全家炸雞桶，3部位共8支320元，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage

超商商品琳瑯滿目，常常推出美味餐點及驚奇物品，最近的聖誕樹絨毛置物盒草莓果實煉乳冰都吸引消費者瘋搶。一名網友中午驚見同事抱了一桶炸雞桶，一看發現竟然是全家出的炸雞桶，8支320元，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」發文，她星期一上班時嚷嚷著「完全不適合上班，好想吃炸雞」，沒想到中午同事就抱了一桶來吃，仔細看才發現竟然是「全家炸雞桶」，雞翅、腿排、雞腿共8支320元。她也分享味道，「吃的時候還熱熱的，味道還不錯」。

網友紛紛表示，「感覺很棒！不知道會不會遍佈全台」、「全家何時有賣炸雞啊」、「太狠了」、「別人的全家，就是不會失望？！還有炸雞桶可以吃」、「公司附近有家全家也有這項產品，但炸雞數量不多…」、「看起來很好吃」、「一隻大概40元」、「上次公司慶生訂過，出乎意料好吃又划算，之後公司只要慶生想訂炸雞都訂全家的、很方便」。

有饕客表示，目前不是所有門市都有賣炸機，可以用全家app中的「地圖趣」查看看，點外送或自取，相當方便，或打客服電話詢問。

有網友表示，可以用全家APP中的「地圖趣」查看看。圖截自全家APP
有網友表示，可以用全家APP中的「地圖趣」查看看。圖截自全家APP

全家 超商

延伸閱讀

全家超人氣甜點回歸！限時特價99元 網哀號：跑了20間都買不到

整桶的！超商關東煮驚見「神級醬料」 台中人一看秒懂：那是我們的血

每店頂多1棵…全家絨毛聖誕樹搶翻！她哀號買不到：轉手已炒到4千

全聯1款雞肉汆燙後幾乎沒浮沫 婆媽大讚：煮雞湯很香濃

相關新聞

上班嘴饞了…她驚見同事抱「超商炸雞桶」8支320元 網暴動：太狠了

超商商品琳瑯滿目，常常推出美味餐點及驚奇物品，最近的聖誕樹絨毛置物盒及草莓果實煉乳冰都吸引消費者瘋搶。

舊換新？好市多買鞋｢開盒飄惡臭」 一圖讓眾人驚呆：原來還有這招

美式賣場好市多（Costco）販售商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受消費者喜愛。不過近日卻遭網友投訴，他日前到好市多門市購物時，意外發現鞋盒中的鞋子與外盒不同，且鞋底還有嚴重磨損...

全聯1款雞肉汆燙後幾乎沒浮沫 婆媽大讚：煮雞湯很香濃

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近日在全聯購買文昌雞，買回家煮後發現不僅沒有什麼浮渣，雞湯也有濃濃香味，讓她大讚「會回購！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯一款熱門泡麵只要7元 老饕大讚好吃：可遇不可求

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯發現一款熱門泡麵，直呼「可遇不可求」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每店頂多1棵…全家絨毛聖誕樹搶翻！她哀號買不到：轉手已炒到4千

2024來到年末，一年一度的聖誕節又要到了，不少人開始籌備著各種聖誕活動，聚餐、交換禮物還有室內裝飾少不了的聖誕樹！一名網友在Threads上爆料，全家近日開賣的絨毛聖誕樹不但根本搶不到，蝦皮的轉手價更是被拉抬到4000元，讓她無奈喊「已經放棄尋找」。

整桶的！超商關東煮驚見「神級醬料」 台中人一看秒懂：那是我們的血

超商販賣的關東煮及熱狗可供即食，還提供免費醬料，受到不少消費者喜愛。一位網友到台中某間便利超商消費，發現關東煮旁邊放的不是小醬料包，而是台中知名神級醬料，而且還是5公升大桶裝，超豪邁的，貼文引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。