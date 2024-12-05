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舊換新？好市多買鞋｢開盒飄惡臭」 一圖讓眾人驚呆：原來還有這招

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照
好市多。聯合報系資料照

美式賣場好市多（Costco）販售商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受消費者喜愛。不過近日卻遭網友投訴，他日前到好市多門市購物時，意外發現鞋盒中的鞋子與外盒不同，且鞋底還有嚴重磨損，甚至散發出難聞的氣味，質疑是有人當場舊鞋換新，或是商檢員沒檢查，讓舊鞋又回到新商品架上。

該名網友在臉書社團「「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他日前到好市多購物，原本想要比對藍黑鞋款的差異，選的一盒商品圖是藍色的鞋盒，沒想到打開後發現，款式明顯不同，鞋底也被磨光了，且迎面而來的是令人倒退三步的臭味，讓原本想去買熱狗與披薩的興致全沒。

他當下腦中飄過的念頭是，「是不是有人當場舊鞋換新，還是有人拿舊鞋去退貨，商檢員也沒認真檢查，讓舊鞋又回到新商品架上」。

文章曝光，網友推測高機率是有民眾直接在賣場「舊換新」，「我覺得是有人把舊鞋放在盒子裡，然後穿上新鞋直接回家」、「我猜是前者，印象中好市多的退貨品是不會再上架的」，也有人表示聽過類似事件，「以前還聽過直接把外套穿回家的」、「社團前幾年還有人買到帶陰毛的女用內褲呢」。

更多人驚呼「實在太扯了」，「原來還有這一招，太誇張，我太天真無鞋(諧音梗:邪)了」、「建議好市多去報警, 拿鞋盒和舊鞋去驗指紋和皮屑DNA抓小偷」、「如果沒有看到這張照片，我是萬萬不敢相信！」、「怎麼台灣也有這種低級的行為？」。

好市多

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