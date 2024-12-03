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全聯1款雞肉汆燙後幾乎沒浮沫 婆媽大讚：煮雞湯很香濃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近日在全聯購買文昌雞，買回家煮後發現不僅沒有什麼浮渣，雞湯也有濃濃香味，讓她大讚「會回購！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯購買了切塊文昌雞，發現下鍋汆燙後居然沒有什麼浮渣，和其他牌的切塊雞肉不同，而且煮出來的雞湯也有濃濃香味，讓她給予五星好評，大讚「還會回購」。

貼文一出，多數買過的網友都大推，「文昌雞煮麻油雞，肉也比較不乾柴」、「文昌雞煮湯真的推薦，不過比較可惜的是有些全聯沒賣」、「肉質很Q彈」、「雞肉越新鮮，浮沫就越少」、「我昨天也煮了，滿滿的雞油」、「我這幾天用文昌雞煮了菜脯雞，真的很少渣渣，且肉質也很Q嫩」、「我也喜歡文昌雞煮湯，黃金雞油看起來很美味」。

此外，也有其他人推薦另一款桂丁土雞，「我是買桂丁，確實汆燙時候沒有太多渣渣」、「桂丁好吃，肉也不會柴，我加全聯賣的切塊袋裝南瓜一起煮，煮完很鮮甜」。

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