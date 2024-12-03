全聯一款熱門泡麵只要7元 老饕大讚好吃：可遇不可求

全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯發現一款熱門泡麵，直呼「可遇不可求」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近日在全聯發現一款「泰國蝦味泡麵」，一包只要7塊錢，大讚「非常好吃，可遇不可求」。

貼文一出後，多數網友相當認同，「真的，我也很愛買這款，好吃」、「很難買到，每次架上都空」、「記得加九層塔，超好吃」、「燙幾隻蝦子跟肉片，再放一點香菜，用涼拌的很好吃」、「加點椰奶很不錯！」、「好吃，適合小鳥胃」、「不要報…報了我都買不到」、「好便宜，沒搶到」。

不過，也有部分網友推薦同品牌的其他口味，「隔壁綠咖哩也很好吃」、「綠咖哩好吃，但量太少」、「綠色包裝的超好吃」。