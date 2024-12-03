每店頂多1棵…全家絨毛聖誕樹搶翻！她哀號買不到：轉手已炒到4千

2024來到年末，一年一度的聖誕節又要到了，不少人開始籌備著各種聖誕活動，還有室內裝飾少不了的聖誕樹！一名網友在Threads上抱怨，全家近日開賣的絨毛聖誕樹不但根本搶不到，蝦皮的轉手價更是被拉抬到4000元，讓她無奈喊「已經放棄尋找」。

原PO在內文哭訴，「全家聖誕樹限量6000棵真的是要逼瘋一堆人，真的不考慮再多做一點貨嗎？」她表示全家這次聖誕樹是限量6000棵，而全台也就5000家門市，換算下來一間店只能分配到一棵。另外她詢問過客服，得知商品都是以實體店貨狀況為主，所以知道根本不可能預訂，卻出現有人亂喊聖誕樹能訂購，還一堆人跟著狂喊幾十棵的亂象，她調侃「你們就是被當免費流量耍」。

這款聖誕樹同時也是絨毛置物盒，具有裝飾與收納的作用，再加上造型應景、與三麗鷗角色吊飾聯名，可愛又實用的特色吸引大家瘋搶。Threads上網友紛紛哀號，「跑了30間都缺貨，甚至去到快山上的全家問也沒貨」、「全家聖誕樹也太搶手了吧」、「我前幾天幫朋友跑了七間全家」、「我這邊離島，去了三間看一下，目前一棵都沒看到」。

原PO還透露，應該有黃牛已經全台跑，因為她目前在蝦皮看到一棵要價已經拉抬到4千元，直呼「真的當娃粉很盤」。也有網友吐槽「4千黃牛價，都可以買質感更好做工更細的jelly cat大棵聖誕樹兩棵了」。