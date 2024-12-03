整桶的！超商關東煮驚見「神級醬料」 台中人一看秒懂：那是我們的血

超商販賣的關東煮及熱狗可供即食，還提供免費醬料，受到不少消費者喜愛。一位網友到台中某間便利超商消費，發現關東煮旁邊放的不是小醬料包，而是台中知名神級醬料，而且還是5公升大桶裝，超豪邁的，貼文引發熱議。

近日一位網友在臉書社團「路上觀察學院」PO照分享，圖片中是大家熟悉的超商熟食吧台，在關東煮及熱狗機台中間，放的不是一般的小醬料包，而是一大桶的「東泉辣椒醬」，還有按壓頭可供消費者自行取用，5公升超豪邁的醬料桶，讓他直呼：「台中的就是不一樣」。

文章曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「那是我們台中人的血」、「那必須的，我剛剛才shot一罐」、「跟白飯一樣，是一種主食」、「在台中，我們東泉都當水喝」、「台中開店要是沒有東泉，真不知道老闆在開什麼鬼」。還有人貼出霜淇淋淋上東泉醬的照片附和，「生為台中人很正常的，吃冰淇淋也要加」、「希望全台中7-11都有，標配」。

據「維基百科」資料，東泉辣椒醬指的是由台中東泉食品工廠所生產的辣椒醬品牌，與大麵羹、麻薏有「台中三寶」的稱號。由於東泉辣椒醬近年開始以台中特色飲食的形象走紅，有少部分店家嘗試在其商品中加入東泉辣椒醬，如西瓜汁、咖啡等，帶起話題。