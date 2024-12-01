嬌小妹子買UNIQLO發熱衣 1招立刻省200元：超划算

今年UNIQLO感謝祭為11/29至12/05期間，商家對此也推出了多項產品特價優惠。有網友表示其中販售的發熱衣超級划算，較為嬌小的女生選擇兒童版就很足夠，貼文推出也讓網友迫不及待前往購買。

一名女網友在Threads上分享自己趁著感謝祭期間，到UNIQLO購買發熱衣，她表示自己身高不到160公分，穿兒童版的最大號剛剛好，一件特價後只要390元，成人版也只要590元；若消費滿2500元，還可兌換原創Logo保溫杯，超級划算。

貼文曝光後，有網友迫不及待前往購買，「我也要去買兒童版的最大了」、「感謝分享！這時候會很感謝自己的身高」、「剛好160的老兒童應該可以吧」、「390超划算的」、「怕冷的me在日本掃了12件回來」、「好像真的可以去採買一下」。

也有人認為其他商品同樣適合身材嬌小的朋友，「我上次也發現可以這樣買，尺寸150的背心，我175公分居然能穿還剛好」、「像極了昨天穿了UQ外套150（公分）的我，聯名Marimekko童裝外套太可愛了…但嚴正聲明我身高有一百六欸」。

甚至有旅居國外的網友大力推薦，「到-10度都沒有問題」，「冬天要穿到『超極暖』那款才夠」、「住在北歐，衣服裡面還要有一件羊毛背心套在UNIQLO的發熱衣外，超暖！」、「UNIQLO有發熱毛帽跟發熱襪子，下載app，第一次使用的話還會有10€（歐元，約台幣343元）禮卷！」