黑五最後一天！好市多兒童、女發熱衣甜甜價 網激推：買四組穿三年

美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友近日分享，賣場裡一款兒童與女性長袖發熱衣正進行促銷，價格十分划算。貼文曝光後，有留言更直呼：「買很多次，冬天必穿！」

天氣轉冷，原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文推薦一款兒童、女性長袖發熱衣，前者兩件339元、後者兩件439元，「感覺CP值滿高的，看到滿多人在挑」。

好市多女長袖發熱衣正進行促銷。圖擷自《今購百科》

貼文曝光後，網友紛紛誇讚，「這款好穿保暖，推薦，來去補貨」、「好穿，很舒服，小孩喜歡，已購買」、「我家衣櫃有四組，穿三年了」、「好穿，流汗也不臭」、「材質舒服」。

不過也有人指出，雖然保暖效果不錯，但是棕色掉色超嚴重。至於有沒有男性的發熱衣，有網友回覆，雖然有是有，但到賣場去看時已經完全被掃光，可見其受歡迎程度。

另外，好市多的超殺折扣活動「黑色購物周（又稱黑色購物節，黑五）」已經來到今天（1日）最後一天，商品涵蓋電視、玩具到藍牙擴音器等各式商品，民眾可趁機撿便宜。