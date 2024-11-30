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出國行李箱輪子「一拖就爆」！他推日本商店1應急好物 網讚：生活智慧王

聯合新聞網／ 綜合報導
行李箱示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
行李箱示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

出國旅遊最怕遇到重要物品遺失、行李箱在半路壞掉等突發狀況。近日一位網友分享自身經驗，他到日本遊玩時，行李箱輪子的橡膠部分脫落，致使箱子難以拖行，他在大創急尋補救措施時誤打誤撞找到1款膠帶，將其綑在輪子上就成了替代用的輪胎。不過他也提醒，這個方法只能應急，出國前還是要仔細檢查一遍行李箱較好。

原PO在PTT發文分享，他和另一半到日本遊玩時，對方帶了三年多沒使用的行李箱，因為事前未檢查，在第一天下飛機時又拖行了一段路程至住宿的地點，導致行李箱輪子的橡膠部分脫落，整個箱子變得難以拖行、抖動不穩，只能用力抬著拖。

為了解決這個窘境，原PO到大創尋找補救措施，誤打誤撞找到一款實用的膠帶。原PO表示，起初以為這款與台灣的「水電膠帶」一樣是單純的塑膠皮，沒想到卻是可拉扯的橡膠，且經過拉扯後，橡膠與橡膠間會黏得更緊、更紮實。

原PO於日本大創找到一款可拉扯的膠帶，緊急為橡膠脫落的輪子進行處理。圖擷自日本大創官網
原PO於日本大創找到一款可拉扯的膠帶，緊急為橡膠脫落的輪子進行處理。圖擷自日本大創官網

原PO表示，他將膠帶捆在失去橡膠的輪子上，就成了行李箱的替代用輪胎，後續也將所有的輪子黏過一遍，「真的稍微恢復原狀」。

原PO也提醒，自己不確定是否每間門市都有這款商品，且這個方法似乎只能應急用，建議大家出國前還是要好好檢查一遍比較實際。

不少人大讚原PO的應急處理，「哇生活智慧王」、「還好今年出去行李箱輪子沒事，學到一招了」、「有用資訊，推」、「實用分享好讚，但我之前看很多人都帶舊的去買新的回」，還有人說明輪子橡膠會脫落的原因，「因為都是環保材質會吸水氣，如果沒有常常給他滾滾，就容易吸太多濕氣水解掉，這個是屬於正常損耗」。

也有許多網友也留言分享自己的類似經驗，「我今年過年去東京就是一天壞一個輪子，外圈的橡膠脆化，真的慘慘」、「我也是去日本輪子爆光，後來回台自己買輪子來修」、「疫情都沒出國，家裡行李箱輪子也是」、「這次出國行李箱輪胎也爆掉，拖動時超吵」。

更有過來人提供其他解決方法，「我記得成田機場有快速修理行李箱的地方」、「我是先包強力スポンジ（強力泡棉膠帶），再包跟你一樣的融着テープ（熱融膠帶）」。

出國旅遊 大創 好物推薦 日本 行李箱

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