嘗鮮好市多開心果霜淇淋…1幕讓她「傷心又憂鬱」 網見真相全不挺

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多熟食區近期推出「開心果霜淇淋」，為了嚐鮮去購買，沒想到實際拿到霜淇淋後，中間竟是空心形狀，直言「傷心又憂鬱」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期趁黑色購物節到好市多消費，第一次嘗試開心果霜淇淋，結果卻發現霜淇淋中間都是空心的，讓她直言「傷心又憂鬱，不符一支79元的價格」。

貼文一出後，多數網友都表示「霜淇淋繞大圈一點的話，中間肯定是空心的啊」、「嗯！有此想法，代表妳霜淇淋吃的不夠多。霜淇淋就是一圈一圈擠上去，讓妳視覺看起來很舒爽，中間其實就是空心的」、「霜淇淋很常中間是空心的，便利商店也是如此」、「看來妳還吃得不夠多，在冰淇淋店打工的時候這是標準作業呢」、「空心是為了美觀，主要都是秤重好嗎」、「80元要憂鬱什麼啦」。

不過，也有部分網友安慰原PO，紛紛回應「相當認同，我也多希望當時我點的那杯能有空心，吃到要吐了」、「別傷心，吃到第6口妳就會慶幸，還好中間是空心的，雖然好吃，但真的膩」、「超爆甜欸，兩口就不行了」。