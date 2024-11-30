快訊

東京迪士尼前員工揭真實職場 夢想國度苛刻到他們沒有夢

木法沙、刀疤竟不是親兄弟？「獅子王」前傳揭血緣秘密

嘗鮮好市多開心果霜淇淋…1幕讓她「傷心又憂鬱」 網見真相全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，好市多熟食區近期推出「開心果霜淇淋」，為了嚐鮮去購買，沒想到實際拿到霜淇淋後，中間竟是空心形狀，直言「傷心又憂鬱」。示意圖，記者黃筱晴／攝影
一名網友分享，好市多熟食區近期推出「開心果霜淇淋」，為了嚐鮮去購買，沒想到實際拿到霜淇淋後，中間竟是空心形狀，直言「傷心又憂鬱」。示意圖，記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多熟食區近期推出「開心果霜淇淋」，為了嚐鮮去購買，沒想到實際拿到霜淇淋後，中間竟是空心形狀，直言「傷心又憂鬱」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期趁黑色購物節到好市多消費，第一次嘗試開心果霜淇淋，結果卻發現霜淇淋中間都是空心的，讓她直言「傷心又憂鬱，不符一支79元的價格」。

貼文一出後，多數網友都表示「霜淇淋繞大圈一點的話，中間肯定是空心的啊」、「嗯！有此想法，代表妳霜淇淋吃的不夠多。霜淇淋就是一圈一圈擠上去，讓妳視覺看起來很舒爽，中間其實就是空心的」、「霜淇淋很常中間是空心的，便利商店也是如此」、「看來妳還吃得不夠多，在冰淇淋店打工的時候這是標準作業呢」、「空心是為了美觀，主要都是秤重好嗎」、「80元要憂鬱什麼啦」。

不過，也有部分網友安慰原PO，紛紛回應「相當認同，我也多希望當時我點的那杯能有空心，吃到要吐了」、「別傷心，吃到第6口妳就會慶幸，還好中間是空心的，雖然好吃，但真的膩」、「超爆甜欸，兩口就不行了」。

冰淇淋 好市多 霜淇淋 黑色購物節

延伸閱讀

好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

好市多內用區又變了！一票會員搖頭：台灣客難養

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到500元 網嗨搶：外面買1千

好市多1冷藏美食被狂推 老饕大讚分量十足：味道濃郁還牽絲

相關新聞

出國行李箱輪子「一拖就爆」！他推日本商店1應急好物 網讚：生活智慧王

出國旅遊最怕遇到重要物品遺失、行李箱在半路壞掉等突發狀況。近日一位網友分享自身經驗，他到日本遊玩時，行李箱輪子的橡膠部分脫落，致使箱子難以拖行...

嘗鮮好市多開心果霜淇淋…1幕讓她「傷心又憂鬱」 網見真相全不挺

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多熟食區近期推出「開心果霜淇淋」，為了嘗鮮去購買，沒想到實際拿到霜淇淋後，中間竟是空心形狀，直言「傷心又憂鬱」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日好市多舉辦「黑色購物節」，祭出超殺優惠。不過，一名網友眼尖發現，美國嫩煎里肌牛肉從每公斤619元，折扣為一公斤489元，但早在去年未折扣前就是一公斤489元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

CP值衝破天花板！她激推好市多「大人款」甜點 老饕讚：好吃不甜

吃甜點能讓人產生愉悅、滿足的感受，因此大多數的人都喜愛甜食，而美式賣場所販賣的糕點更是甜中之最「超甜」。有位網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文分享，對好市多一款常態商品改觀，買回家吃，感受到甜度很適中，吃下肚也能感受到吃甜點的幸福感，更引來網友留言附和說「我也是最近才發現它好吃不甜」。

全家超人氣甜點回歸！限時特價99元 網哀號：跑了20間都買不到

超商商品相當多元，不僅有販售聯名商品有時還會有進口高級甜點，吸引消費者瘋搶。

她怨好市多不銹鋼炒鍋「狂冒黑水」洗不乾淨 內行人傳授2種正確洗法

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示因為擔心不沾鍋有健康疑慮，特地到好市多網站上網購這款法國特福的不銹鋼炒鍋，卻發現鍋子怎麼洗都會產生黑水，用紙巾擦拭也同樣黑成一團，讓她覺得很傻眼！照片曝光，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。