快訊

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案、總額近125億

美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）最狂「黑色購物節」買氣強強滾，活動將持續到12月1日。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）最狂「黑色購物節」買氣強強滾，活動將持續到12月1日。好市多/提供

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日好市多舉辦「黑色購物節」，祭出超殺優惠。不過，一名網友眼尖發現，美國嫩煎里肌牛肉從每公斤619元，折扣為一公斤489元，但早在去年未折扣前就是一公斤489元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多賣場，發現黑色購物節推出的「美國頂級嫩肩里肌牛肉真空包」，每公斤原價是619元，下殺到每公斤489元，因為一年前剛好有買同商品，有紀錄價格，發現同品項一年前沒有任何折扣，就是一公斤489元，直言「一年從400多漲到600多」。

貼文一出後，多數網友都表示「牛肉等於一年漲26.5%，物價和薪水有漲這麼高就好」、「沒辦法，通膨太嚴重了，能退回一年前的價格已經不錯了」、「表達一下物價飛漲，非常同意你」、「整天覺得漲價合理的消費者就繼續買貴吧」、「一年來說真的漲太多了」、「漲的很恐怖，房價一漲，人工也漲」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「100年前牛肉更便宜，現在是在貴什麼？」、「時空背景不一樣，價錢一定不一樣」、「拿上星期的價格出來討論才有用，拿一年前在那嘴，怎不拿蔣經國時期的牛肉出來討論」、「美牛每年都會隨聖誕節漲幅一波，然後聖誕節過後就會跌幅回來」。

好市多 美牛 通膨 頂級嫩肩里肌 黑色購物節

延伸閱讀

好市多「韓式辣炒年糕」很難吃？評價超兩極 支持者讚：很道地

好市多上架三明治新口味！婆媽回購大讚：激似麥當勞「這款熱銷商品」

她怨好市多不銹鋼炒鍋「狂冒黑水」洗不乾淨 內行人傳授2種正確洗法

CP值衝破天花板！她激推好市多「大人款」甜點 老饕讚：好吃不甜

相關新聞

好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日好市多舉辦「黑色購物節」，祭出超殺優惠。不過，一名網友眼尖發現，美國嫩煎里肌牛肉從每公斤619元，折扣為一公斤489元，但早在去年未折扣前就是一公斤489元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

CP值衝破天花板！她激推好市多「大人款」甜點 老饕讚：好吃不甜

吃甜點能讓人產生愉悅、滿足的感受，因此大多數的人都喜愛甜食，而美式賣場所販賣的糕點更是甜中之最「超甜」。有位網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文分享，對好市多一款常態商品改觀，買回家吃，感受到甜度很適中，吃下肚也能感受到吃甜點的幸福感，更引來網友留言附和說「我也是最近才發現它好吃不甜」。

全家超人氣甜點回歸！限時特價99元 網哀號：跑了20間都買不到

超商商品相當多元，不僅有販售聯名商品有時還會有進口高級甜點，吸引消費者瘋搶。

她怨好市多不銹鋼炒鍋「狂冒黑水」洗不乾淨 內行人傳授2種正確洗法

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示因為擔心不沾鍋有健康疑慮，特地到好市多網站上網購這款法國特福的不銹鋼炒鍋，卻發現鍋子怎麼洗都會產生黑水，用紙巾擦拭也同樣黑成一團，讓她覺得很傻眼！照片曝光，引發網友熱議。

好市多上架三明治新口味！婆媽回購大讚：激似麥當勞「這款熱銷商品」

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款新上架的三明治，買回家嚐鮮後發現口味很不錯，大讚會再回購。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「韓式辣炒年糕」很難吃？評價超兩極 支持者讚：很道地

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。