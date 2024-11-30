好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。近日好市多舉辦「黑色購物節」，祭出超殺優惠。不過，一名網友眼尖發現，美國嫩煎里肌牛肉從每公斤619元，折扣為一公斤489元，但早在去年未折扣前就是一公斤489元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多賣場，發現黑色購物節推出的「美國頂級嫩肩里肌牛肉真空包」，每公斤原價是619元，下殺到每公斤489元，因為一年前剛好有買同商品，有紀錄價格，發現同品項一年前沒有任何折扣，就是一公斤489元，直言「一年從400多漲到600多」。
貼文一出後，多數網友都表示「牛肉等於一年漲26.5%，物價和薪水有漲這麼高就好」、「沒辦法，通膨太嚴重了，能退回一年前的價格已經不錯了」、「表達一下物價飛漲，非常同意你」、「整天覺得漲價合理的消費者就繼續買貴吧」、「一年來說真的漲太多了」、「漲的很恐怖，房價一漲，人工也漲」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「100年前牛肉更便宜，現在是在貴什麼？」、「時空背景不一樣，價錢一定不一樣」、「拿上星期的價格出來討論才有用，拿一年前在那嘴，怎不拿蔣經國時期的牛肉出來討論」、「美牛每年都會隨聖誕節漲幅一波，然後聖誕節過後就會跌幅回來」。
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