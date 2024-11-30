好市多黑五祭出超殺優惠？他揭「1年前正常價格」 兩派網友掀論戰

吃甜點能讓人產生愉悅、滿足的感受，因此大多數的人都喜愛甜食，而美式賣場所販賣的糕點更是甜中之最「超甜」。有位網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文分享，對好市多一款常態商品改觀，買回家吃，感受到甜度很適中，吃下肚也能感受到吃甜點的幸福感，更引來網友留言附和說「我也是最近才發現它好吃不甜」。

2024-11-28 22:38