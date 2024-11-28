CP值衝破天花板！她激推好市多「大人款」甜點 老饕讚：好吃不甜

吃甜點能讓人產生愉悅、滿足的感受，因此大多數的人都喜愛甜食，而美式賣場所販賣的糕點更是甜中之最「超甜」。有位網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文分享，對好市多一款常態商品改觀，買回家吃，感受到甜度很適中，吃下肚也能感受到吃甜點的幸福感，更引來網友留言附和說「我也是最近才發現它好吃不甜」。

原PO文中大讚好市多這款提拉米蘇「真的好好吃」，完全顛覆了她對好市多甜點只有死甜的刻板印象。不僅甜度很適中，有吃甜點的幸福感，還有咖啡跟可可粉的醇苦，「是比較偏大人味的甜點」。而且價格適中，一大盒才2百多元，CP值直接衝破天花板。原PO透露，自己是直接拿湯匙挖，很容易一口接一口地一直吃，買來2天2個人吃，已經只剩一半了。

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「謝謝妳的推薦，CP值很高，好吃」、「放冷凍變不甜且更好吃！」、「今天我下午茶，提拉米蘇搭配：香蕉、藍莓、鮮奶，結果提拉米蘇跟藍莓一起吃超搭配的，也超好吃的」、「2天2人只吃半盒，那我一個人1次吃完整盒呢」、「我也是最近才發現它好吃不甜」；不過，也有網友提出質疑，「個人吃幾口後，就膩到想吐，只買一次就沒再買了，難道配方改了嗎？」、「我們家一致覺得很甜耶」。

對此，更有網友許願說，「這個真的很好吃！可惜沒有酒味感覺少了什麼，希望Costco可以出有酒、無酒（款）的，但是又怕他們後廚出問題，無酒用到有酒」。

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