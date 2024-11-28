全家超人氣甜點回歸！限時特價99元 網哀號：跑了20間都買不到
超商商品相當多元，不僅有販售聯名商品有時還會有進口高級甜點，吸引消費者瘋搶。一名網友分享全家的日本甜點「草莓果實煉乳冰」回歸，從原價199元降價為99元，有人甚至跑了20家全家仍然買不到，引起不少熱烈討論。
一名網友在Threads分享，他去全家時發現來自日本的「春摘草莓果實煉乳冰」回歸了，每一顆草莓裡都含有煉乳冰淇淋，吃起來又酸又甜，一盒總共有7顆，原價199元現在只要99元，特價到12月31日為止。原po也表示，「原價真的買不太下手，趁優惠要趕快囤貨。
原po也補充，商品會放在冷凍櫃，「不過庫存好像不多，我跑3間才買到」，針對口味的部分，他認為還不錯，「不過要看那顆草莓甜不甜，有的不僅不甜還特別酸」。
不少網友在Threads提出想法，「欸感覺很好吃欸」、「根本買不到」、「太讚了吧！」、「我等一下直接衝！」、「看側面圖就覺得超讚」、「主要是特價根本買不到」、「等了一年，跑兩間就買到了」、「我跑了6間都沒有啊」、「我朋友跑了20間還是買不到」。
有網友則認為不好吃，「這有夠難吃一個塑膠味，我含3秒整顆吐掉」、「之前就是滿心期待，買了兩盒，結果大失望，但真的很多人喜歡啦」。
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