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她怨好市多不銹鋼炒鍋「狂冒黑水」洗不乾淨 內行人傳授2種正確洗法

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報資料照片
好市多示意圖。 聯合報資料照片

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示因為擔心不沾鍋有健康疑慮，特地到好市多網站上網購這款法國特福的不銹鋼炒鍋，卻發現鍋子怎麼洗都會產生黑水，用紙巾擦拭也同樣黑成一團，讓她覺得很傻眼！照片曝光，引發網友熱議。

原PO透露，她幾個月前在好市多的網站上，選購了這款法國特福多層鋼系列的38吋不銹鋼炒鍋，她依照網路教學，使用一點醋來開鍋，卻發現它會一直產生黑水，都已用洗碗精洗半小時了仍一樣，怎麼洗都會產生黑水，用紙巾擦拭也同樣是黑麻麻的，擦都擦不乾淨，令她擔憂起食安問題。

原PO表示，上網查詢得知可能有碳及其他過量金屬，讓他感到害怕。她指出，之前就是因為擔心不沾鍋有健康疑慮，才會嘗試著改買不鏽鋼鍋來用，沒想到同樣有疑慮，真是傷腦筋，不知該怎麼辦？

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「用食用油擦拭，用清潔劑處理應該是無效」、「食用油可以當溶劑把不鏽鋼毛細孔中的黑油溶出來，清潔劑無法去除深層的黑油」、「確實要用食用油」。

此外，更有專業內行人教導可用「以油溶油」的方式，因為「黑油應該是製造過程中用的打磨用油，以廚紙沾食用油擦拭到廚紙不黑為止，完成後再用清潔劑把食用油清洗掉」、「不管是菜市場、路邊或網路購買的不鏽鋼鍋具，第一步先用食用油+廚房紙巾擦拭」、「裝水煮沸後倒掉擦乾，用食用油+廚房紙巾擦，擦到沒有黑色為止」。

不過，也有網友回應「要用麵粉擦」、「那是出廠前的油啦，隔絕空氣用，洗乾淨後就用麵粉下去搓成團，中間就不斷替換新麵團，直到麵團沒那麼黑就可以了」、「用麵團一直擦一直擦，擦到沒黑色的為止」。

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