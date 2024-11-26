買到好市多蘿蔔「膏」！她抱怨釣出苦主共鳴 網揭關鍵：這步驟沒做好

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，深受大眾喜愛。但有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示今天買的蘿蔔糕，裡面沒有結塊成型，煎一煎變成糊狀，第一次遇到這種情況，讓她覺得有點傻眼！照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「沒熟，去退貨吧！」

原PO表示，她在好市多購買了一盒蘿蔔糕，回家馬上下鍋煎，結果就這樣糊成一團，根本沒辦法煎，不曾遇過這樣的情況，讓她覺得傻眼，於是上網發文抱怨。

照片曝光後，有網友笑稱「嗯，是蘿蔔『膏』沒錯」，還有不少人質疑「裡面沒蒸熟就出貨」、「沒有熟透吧？在蘿蔔糕應該成型時，沒有蒸好，熟透的蘿蔔糕，不會變水水的，但是沒熟透會」、「以前發生過，有人說廠商急著出貨，蘿蔔糕內部沒蒸熟就出貨，一煎就散了」。

此外，也有同樣購買過這款蘿蔔糕的網友指出「年初也有買過一次這樣的，完全不知道該怎麼煎」、「之前我買也是這樣，就再也不買了」、「之前買都正常，今天買的也是切開裡面都水水的，根本沒辦法煎」、「之前也是覺得煎了不成形，成形了吃起來也很水，之後就不買了」、「沒錯，我曾經買過這種，那一批很多人都退貨了，印象中是某次過年前的特價」。

不過，也有網友提醒「不能退冰煎」、「蘿蔔糕好像不能冷凍」、「冷凍又退冰」、「如果放冷凍，拿出來就直接煎或烤了，不要退冰」、「蘿蔔糕不能放冷凍，只能冷藏，煎到恰恰，不需要沾醬就很好吃」。