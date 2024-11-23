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好市多上架三明治新口味！婆媽回購大讚：激似麥當勞「這款熱銷商品」

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報資料照片。
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報資料照片。

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款新上架的三明治，買回家嚐鮮後發現口味很不錯，大讚會再回購。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場發現一款「鱈魚起司三明治」，一盒有6個，售價333元，為了嚐鮮買回家，發現麵包烤過後有馬鈴薯的香氣，搭配裡面的微甜醬料，吃起來意外很搭，大讚「是我家會回購的商品」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推「謝謝推薦，今天有試吃到，真的超好吃」、「最近好多人推薦這個，周末也要去買」、「這個我也好喜歡」、「我用氣炸，超好吃」、「鮮蝦蛋沙拉堡也好吃，但真的好大一個」、「謝謝推薦，今天有去買，好吃」。

不過，也有部分網友認為吃起來很像麥當勞的麥香魚，指出「如果不方便到好市多消費，可以改吃麥香魚就好」、「就是麥香魚」、「去麥當勞買就好」、「剛試吃，有麥當當的口味」。

好市多 鱈魚 麥當勞

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