快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多「韓式辣炒年糕」很難吃？評價超兩極 支持者讚：很道地

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多熟食區購買「韓式辣炒年糕」，沒想到實際品嚐後，竟寫下「榮登我心中天下第一失敗難吃的辣炒年糕」。

貼文一出後，不少吃過的網友也深有同感，紛紛表示「難吃死，軟趴趴，不Q」、「真的很難吃⋯」、「吃了一口就不想吃第二口，回購想都不想」、「那個年糕口感一點都不年糕，吃一根就丟了，真是氣死我這個年糕人了！」、「醬的味道超像台式甜不辣」、「這真的不好吃，我去釜山吃的都超好吃的」。

不過，也有不少網友持相反意見，指出「之前好像有新聞採訪韓國人，韓國人說這個很正統」、「有韓國人拍片吃過，說這是韓國路邊攤口味」、「之前有韓國人拍，說這就是最正宗的味道。是他小時候在校門口賣的辣炒年糕，差就差在鹹了一點」、「我看過韓國人說很道地、很正宗，反而是台灣人說不好吃…」、「韓國的辣炒年糕就是這個味道」。

南韓 好市多

延伸閱讀

好市多上架日本高檔水果 老饕讚比去年便宜一半：已回購兩次

想在好市多工作一輩子！28歲男獲眾人力挺 律師也心動：提前退休去打工

好市多海鮮披薩竟加1配料！一票會員傻眼：暗黑料理？

真的更便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家急勸退

相關新聞

好市多「韓式辣炒年糕」很難吃？評價超兩極 支持者讚：很道地

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

無印良品缺貨「神襪」超好穿 網友激推：品質是最頂的

日商「無印良品」一直以來秉持用心製作價位合理的良品理念，販售多種質感良好、包裝簡便的商品，近期，有網友發現服飾類極具特色的「襪子」非常值得購買，不少網友也認同：「是最頂的！」

好市多1冷藏美食被狂推 老饕大讚分量十足：味道濃郁還牽絲

美式賣場好市多的商品種類繁多，價格也實惠，是不少消費者採買的好去處。有一名女網友買了一款瑪格麗特披薩回家品嘗，不僅分量充足，青醬味道也很濃郁，起司還會牽絲，不少老饕也大讚真的好吃。

該退貨？美式賣場整箱蛋缺一顆 過來人揭慘案嘆不知品管問題出在哪

服務業長期缺工影響下，顧客消費後，一定要當場確認所買東西內容，份數，品質，免得自己權益受損，尤其在一買就是大份量的美式賣場，一定要記得檢查自己所買東西，否則回家才發現缺這個、少那個，除了感受很差以外，還要糾結要退貨還是不退。

大陸網友讚賞台灣超商必吃6大美食 點名1品項內餡「和現做一樣」

「在便利店看見這些一定要記得拿上！」一名大陸網友金瑞吃在小紅書分享她心目中的台灣超商必吃6大美食，分別是肉鬆飯糰、起司三重奏三明治、古早味餅乾、飲冰室茶集、草莓多多、mini版小新銅鑼燒。

他想換冷氣2品牌求推薦...網不建議大賣場買 選住家附近保養容易

隨著時序邁入冬季，氣溫日漸下降，多數人已將家中夏天才用得到的冷氣清洗乾淨，好待來年天熱時使用。不過有位網友卻是逆向操作，想藉時序交換時期換新冷氣，因此在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文請教其他曾在大賣場買過冷氣的網友，有沒有價格合理、又省電的品牌可推薦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。