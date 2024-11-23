好市多「韓式辣炒年糕」很難吃？評價超兩極 支持者讚：很道地

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食部買了「韓式辣炒年糕」，品嚐後直言很難吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多熟食區購買「韓式辣炒年糕」，沒想到實際品嚐後，竟寫下「榮登我心中天下第一失敗難吃的辣炒年糕」。

貼文一出後，不少吃過的網友也深有同感，紛紛表示「難吃死，軟趴趴，不Q」、「真的很難吃⋯」、「吃了一口就不想吃第二口，回購想都不想」、「那個年糕口感一點都不年糕，吃一根就丟了，真是氣死我這個年糕人了！」、「醬的味道超像台式甜不辣」、「這真的不好吃，我去釜山吃的都超好吃的」。

不過，也有不少網友持相反意見，指出「之前好像有新聞採訪韓國人，韓國人說這個很正統」、「有韓國人拍片吃過，說這是韓國路邊攤口味」、「之前有韓國人拍，說這就是最正宗的味道。是他小時候在校門口賣的辣炒年糕，差就差在鹹了一點」、「我看過韓國人說很道地、很正宗，反而是台灣人說不好吃…」、「韓國的辣炒年糕就是這個味道」。