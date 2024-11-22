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無印良品缺貨「神襪」超好穿 網友激推：品質是最頂的

聯合新聞網／ 綜合報導
無印良品一直以來秉持用心製作價位合理的良品理念，販售多種質感良好、包裝簡便的商品。圖／聯合報系資料照
無印良品一直以來秉持用心製作價位合理的良品理念，販售多種質感良好、包裝簡便的商品。圖／聯合報系資料照

日商「無印良品」一直以來秉持用心製作價位合理的良品理念，販售多種質感良好、包裝簡便的商品，近期，有網友發現服飾類極具特色的「襪子」非常值得購買，不少網友也認同：「是最頂的！」

一名網友在Threads上分享無印良品所販售的「直角襪」，這項商品時常缺貨，因此若有看到一定是先包下10雙，表示購買襪子就是要選擇長度剛好且不會掉的，並大讚：「真的還沒穿過比無印好穿的襪子⋯，每次穿都一堆人問爆！」

無印良品的「直角襪」主打舒適、貼合、不易鬆脫，與平時市面上所販售的120度襪子不同，腳跟部位呈現90度直角，符合自然人體的形狀，穿上鞋子時不容易鬆脫，包覆雙腳的同時也不緊繃，穿起來非常舒服。

貼文曝光後許多無印愛好者紛紛留言認同，「無印有彈性的襪子真的超強，我有4雙穿了四五年，底部都磨到有洞了，還是不會鬆」、「我也都穿這雙！超好穿！但真的可遇不可求，有看到就一定要多買」、「直角襪品質很頂」。

原PO所購買的「錐形直角襪」為女版商品，有網友另外也推薦男版的「螺紋直角襪」，平時使用上不會往下滑，穿久了也不會鬆開變成泡泡襪，「用跑的都不會掉」、「無印的襪子真的很舒服」、「薄襪超讚！打算去日本一次買個10雙」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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無印良品 襪子

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