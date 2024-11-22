好市多1冷藏美食被狂推 老饕大讚分量十足：味道濃郁還牽絲

美式賣場好市多的商品種類繁多，價格也實惠，是不少消費者採買的好去處。有一名女網友買了一款瑪格麗特披薩回家品嘗，不僅分量充足，青醬味道也很濃郁，起司還會牽絲，不少老饕也大讚真的好吃。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她昨天（21日）去逛好市多，遇到一位熱心的老饕強力推薦「瑪格麗特披薩」，還說非常好吃，讓她聽了很心動，於是買回家品嘗。原PO說只吃六分之一就覺得好飽，而且青醬的味道非常濃郁，馬札瑞拉起司還很拉絲。

不少吃過的人都給予好評，「這個胃口小的真的很撐」、「青醬味蠻重的，此款偏重口味」、「真的超好吃的！番茄很有水分、餅皮有麵粉香有嚼勁、鹹味來源偏在青醬」、「這調味很讚，回購多次了」、「好吃，可惜是厚皮的，許願之後出薄皮的」、「餅皮吃起來有點像佛卡夏的感覺」、「好吃，但如果只有二個人吃真的會超級飽」、「這個真的好吃，大推」。

還有老饕推薦吃法，「真的很好吃，用氣炸鍋加熱就好」、「餅皮不是薄脆型的，有點稍厚，建議要吃的時候可以加熱久一點口感會更好。莫札瑞拉起司很厚很實在，回家可以先用剪刀剪好大小，沒有要兩天吃完可以先冷凍起來，不然會有點太油太濕，起司會出水」、「蠻鹹的但很好吃，烤箱160~180烤5~10分鐘就脆脆的，可惜他是厚皮」、「這個很好吃，烤脆一點啃起來很有滿足感」。