該退貨？美式賣場整箱蛋缺一顆 過來人揭慘案嘆不知品管問題出在哪

服務業長期缺工影響下，顧客消費後，一定要當場確認所買東西內容，份數，品質，免得自己權益受損，尤其在一買就是大份量的美式賣場，一定要記得檢查自己所買東西，否則回家才發現缺這個、少那個，除了感受很差以外，還要糾結要退貨還是不退。

有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，自己在賣場買了一箱包裝完好的雞蛋，怎知回家開箱，發現少一顆蛋。他無奈地想聽聽其他人建議，「到底要不要為了一顆蛋，花時間跟油錢去退貨？」

原PO貼文引起熱議，贊成退貨退錢的人表示，「去換一箱就好了」、「打電話跟他說一聲，下一次有去再退費即可」、「就我自己的經驗，你拍照然後打電話去留紀錄，下次去的時候他會整箱退款給你」。持反對意見的網友則說，「去退油錢都不只一顆蛋了QQ」、「退是你的權利，不過以我這個懶人，我會覺得算了」。

也有人建議，「結帳後就開箱檢查」。更有人質疑這家賣場品管怎麼了，「上次和家人買一箱4大罐的洗手乳，箱子封口處有貼膠帶，當時只覺得沒有很平整，沒想太多就搬回家了。沒想到回家開箱發現少一罐，打電話去問一定要卡友本人去換，只好麻煩家人抽空去退換貨了，看來Costco的商品短少好像不是一天兩天的事了，不曉得問題到底出在哪？」