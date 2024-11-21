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大陸網友讚賞台灣超商必吃6大美食 點名1品項內餡「和現做一樣」

聯合新聞網／ 綜合報導
便利商店示意照。圖／ingimage
便利商店示意照。圖／ingimage

「在便利店看見這些一定要記得拿上！」一名大陸網友金瑞吃在小紅書分享她心目中的台灣超商必吃6大美食，分別是肉鬆飯糰、起司三重奏三明治、古早味餅乾、飲冰室茶集、草莓多多、mini版小新銅鑼燒。

該名網友特別讚賞肉鬆飯糰，直言去7-ELEVEN都是為了買它，她說飯糰肉鬆內餡是鹹甜的口感，和現做飯糰的肉鬆味道一樣，她直呼，「真的超愛這個口味」。

金瑞吃也稱讚，起司三重奏三明治的起司香很濃郁；古早味餅乾雖然不是每家便利商店都有，但款式豐富，都是小時候的回憶；而她也很喜歡在飯後喝一瓶草莓多多，同樣是飲品的飲冰室茶集則是她老公推薦的；談到mini版小新銅鑼燒，金瑞吃直誇包裝很可愛，可惜口味對她而言太甜。

網友紛紛推薦喜歡的便利商店美食，「最好吃是涼麵」、「推薦熱壓吐司，好好吃的呦」、「熱狗，我覺得超商熱狗很好吃」、「推711的溏心蛋飯糰超級愛」、「三明治我最愛那個鮪魚洋芋的」、「我愛茶葉蛋」、「雞肉飯最好吃！！真的」、「鮪魚飯糰也不錯」、「麻油雞飯糰推一個」。

便利商店 美食 飯糰

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