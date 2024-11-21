他想換冷氣2品牌求推薦...網不建議大賣場買 選住家附近保養容易

隨著時序邁入冬季，氣溫日漸下降，多數人已將家中夏天才用得到的冷氣清洗乾淨，好待來年天熱時使用。不過有位網友卻是逆向操作，想藉時序交換時期換新冷氣，因此在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文請教其他曾在大賣場買過冷氣的網友，有沒有價格合理、又省電的品牌可推薦。

原PO說明家中現在使用的是早期那種窗型冷氣，日前跟朋友聊天才發現電費快要比別人貴上一倍，真是名符其實的「電費怪獸」，所以想藉此換冷暖變頻式冷氣，看能不能省一點電費。

他表示在「好市多」看到所賣冷氣機，主要好像是大金跟日立兩種品牌，比較一下價格發覺相差不多，沒使用過不知兩者誰優誰劣，想請大家推薦品牌或是哪一型號，他文末強調，目前主要以實用省電為主即可。

有位網友更推薦日立冷氣台中某分公司，「主管很熱心服務很好，多年前曾為了一個贈品吸塵器的小配件很用心的處理，感到非常窩心。所以家裡的4台冷氣、4台除濕機都是日立的」。

選大金的人亦列舉出它的優點，「我們家是裝大金，整體的舒適度我覺得不錯，除濕力很好」、「大金很省電，家裏2個牌子都裝過，我覺得大金安靜一些」。更有網友2種品牌都有使用，「2個都很好很省電，我家2台都有」、「2個牌子都可以，我是用日立的」。

有別於大金跟日立，其他網友推薦自認最省電的品牌是，「國際」、「省電是國際最省」；「我用萬士益，24小時開26c至28c，一台冷氣及家用一期最多825元」、「可參考美國品牌開利冷氣，CP值會讓你驚訝的」。不過有人建議還是選窗型，「也可以選窗型變頻，直接放上去就能用了」。

如果考量到維修方便性，有網友不建議在大賣場買，「考量未來維修保養，建議居家附近的小電器商店才是第一選擇，保修隨叫隨到很重要」。