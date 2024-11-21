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好市多客家鹹豬肉藏「黑化版」 網怒譴責：員工太隨便

聯合新聞網／ 綜合報導
客家鹹豬肉。示意圖。 圖擷自《今購百科》
客家鹹豬肉。示意圖。 圖擷自《今購百科》

好市多Costco）物美價廉，尤其是熟食區的商品深受主婦們喜愛。但有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示在好市多購買了一盒「客家鹹豬肉」，發現藏在內層的鹹豬肉烤得有點過頭已成黑炭狀，根本不能吃了！照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「黑炭豬！」

原PO表示，她昨天(20日)在好市多購買了一盒「客家鹹豬肉」339元，回家後打開發現藏在內層的鹹豬肉烤得過度，都已焦化到快成黑炭了！讓她覺得傻眼。

照片曝光後，立即引發熱議，不少網友紛紛表示「烤過頭了，這我無法」、「可以翻桌了」、「支持退換貨，這個太焦了」、「這真的烤得有點隨便」、「這一定要退貨，太黑了吧」。

此外，也有網友提醒「烤焦的食物最好少吃」、「大腸癌限定口味」、「勤勞一點拿去退吧，黑色部份有礙健康」、「拿的時候看一下，免得要去退貨還要跑一趟，支持退貨，這種品質堪慮」。

還引發不少網友譴責「好市多的工作人員真的也太隨便、太隨性了吧，主管都沒訓練嗎？」、「國際大公司，居然出現這些現象，品管有問題，食安有問題，心態有問題」、「這樣做，很明顯這個公司的誠信有很大的問題，消費者不去抵制的話，只會越來越變本加厲，最後倒楣的還是消費者」、「好市多標準：藏在下面不被看到就沒事了」。

Costco 大腸癌 好市多 豬肉

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